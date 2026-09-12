Саливанчук потеряла дочь, Кокс из "Друзей" пережила восемь выкидышей: 15 звезд, у которых умерли дети

Анна Саливанчук, Виктор Павлик с сыном и Кортни Кокс / © ТСН

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Потеря ребенка становится одним из самых трудных испытаний для родителей, и даже мировая слава не способна уберечь от такой боли.

За яркой жизнью знаменитостей нередко скрываются личные трагедии, о которых они годами не решались говорить публично. Некоторые звезды потеряли детей из-за трагических обстоятельств, другие пережили выкидыши. Часть из них впоследствии стала родителями снова, а для кого-то эта потеря навсегда осталась одним из самых болезненных воспоминаний.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше об украинских и мировых знаменитостях, переживших трагическую судьбу своих детей.

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Виктор Павлик — сын, которого не удалось спасти от недуга

В 2021 году украинский певец пережил потерю сына Павла. Парню было всего 21 год. Его жизнь унесла онкология. Недуг обнаружили еще в 2018 году, когда у юноши начали отказывать ноги. С тех пор он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

К сожалению, состояние Павла Павлика со временем стало все хуже. Несмотря на все усилия врачей, саркома прогрессировала и до последних дней 21-летний парень передвигался на колесном кресле. За год до смерти сын звезды отказался от лечения, которое потеряло смысл.

Когда жизнь Павла угасала, он оставил щемящее обращение к своим друзьям: «Я хочу, чтобы все вы были счастливы, достойно прожили свою жизнь и осуществили все свои мечты… Будьте счастливы, цените особенные моменты жизни, ведь они так быстро проходят. И помните: настоящее богатство — не в деньгах и имуществе, а в людях, которые вас окружают, в эмоциях, которые они дарят, и воспоминаниях, которые они оставляют после себя».

Виктор Павлик и его покойный сын / © facebook.com/vpavlik100

Джон Траволта – смерть 16-летнего сына в ванной комнате

Голливудский актер пережил одну из самых страшных трагедий для отца — смерть своего сына. Джетта скончался в январе 2009 года во время семейного отдыха на Багамах. Ему было всего 16 лет.

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У юноши произошел эпилептический приступ в ванной комнате. В результате он упал и ударился головой, что и привело к непоправимой потере.

Джон Траволта и его покойный сын / © instagram.com/johntravolta

Константин Грубич — трагическое ДТП унесло жизнь дочери

Телеведущий и журналист пережил дочь Ольги. Девушка погибла в результате трагического ДТП в Киеве в 2023 году. На пешеходном переходе ее сбил автомобиль.

Ольге было 20 лет. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу, где до последних дней жизни она находилась в коме. К сожалению, виновника трагедии правоохранители не нашли до сих пор.

Для семьи это стало ужасным ударом. Ольга была одной из близнецов в семье Грубича. У нее остался брат-близнец Ярослав и сестра Влада. После трагедии звездная семья регулярно чтит память девушки и делится воспоминаниями.

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Константин Грубич с покойной дочерью

Дарья Петрожицкая — первая беременность в 20 лет и выкидыш

Актриса известна публике своей положительной энергией, однако за этим образом скрывается личная трагедия, о которой она рассказала только спустя годы.

Оказалось, что в 20-летнем возрасте Дарья забеременела от своего тогдашнего бойфренда Алексея. Пара уже назначила дату свадьбы, однако беременность завершилась выкидышем буквально накануне третьего месяца. Точной причины потери актриса не знала. Она предполагала, что на это могли повлиять разные факторы, в частности несовместимость резус-факторов, о которой узнала уже после трагедии.

Петрожицкая вспоминала, что после выкидыша переживала сильную боль и считала, что «это конец жизни». Она даже годами мысленно отмечала день рождения ребенка, который должен появиться на свет 18 февраля. Однако время изменило отношение к трагедии.

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

Ольга Горбачева — потеря беременности из-за работы

Украинская певица за год до рождения второй дочери забеременела, однако из-за чрезвычайно насыщенного рабочего графика беременность прервалась.

Горбачева признавалась, что тогда поставила карьеру и работу во главу угла и продолжала снимать клипы и работать в привычном темпе.

После пережитого Горбачева изменила отношение к следующей беременности. Она решила больше беречь себя и не ставить рабочие дела выше собственного состояния.

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Сильвестр Сталлоне — трагическая потеря сына на пике его жизни

В 2012 году умер старший сын звезды Сейдж Сталлоне — актер и режиссер, которому было 36 лет. Его обнаружили мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. По данным следствия, Сейдж ушел из жизни от сердечного приступа, вызванного хронической болезнью. При жизни сын Сталлоне болел атеросклерозом.

Сильвестр Сталлоне на похоронах сына / © dailymail.co.uk

Елена Кравец — два выкидыша подряд на одинаковом сроке

Актриса и телеведущая пережила два выкидыша после рождения своей старшей дочери Марии.

Обе беременности прерывались примерно на восьмой неделе. Кравец связывала трагедии с бешеным темпом жизни и большим количеством работы. По ее словам, тогда она еще не осознавала, насколько важно для организма покой и отдых во время беременности.

Елена Кравец

Кравец долго не могла говорить о пережитом. Поддержка мужа помогла ей преодолеть боль, а впоследствии у супругов родились двойняшки — сын Иван и дочь Екатерина. Сегодня артистка воспитывает троих детей.

Шэрон Стоун — потери и путь к материнству через усыновления

Голливудская актриса Шэрон Стоун также пережила потерю беременностей. Звезда рассказывала, что дважды теряла ребенка, причем одна из беременностей завершилась выкидышем на пятом месяце.

Для актрисы это явилось огромной травмой. После пережитого Стоун усыновила детей — она стала мамой трех сыновей: Роана, Лэрда и Квинна.

Шэрон Стоун

Ольга Сумская — потеря ребенка во время напряженного рабочего графика

Актриса в свое время рассказывала, что также пережила выкидыш во время работы над одним из проектов, когда беременность была еще на очень раннем сроке.

В тот момент Сумская одновременно была вовлечена в съемку сразу трех проектов. Артистка признавалась, что очень сожалеет, как все сложилось, ведь знала о беременности, но продолжала работать в привычном ритме.

Впоследствии актриса говорила, что именно дети являются одним из самых больших счастий в ее жизни. Сумская воспитывает двух дочерей — Антонину и Анну, однако признавалась, что ей хотелось бы еще детей.

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Деми Мур — потеря дочери, которой уже выбрали имя

Актриса Деми Мур воспитывает трех дочерей, которых родила в браке с Брюсом Уиллисом. Однако во время отношений с Эштоном Катчером она снова забеременела и мечтала о еще одном ребенке.

Как рассказала Мур в своих мемуарах, у них должна была родиться девочка. Пара даже выбрала для нее имя — Чаплин Рэй. Однако на шестом месяце беременности актриса потеряла ребенка.

Эта трагедия сильно повлияла на Мур. После потери беременности ее отношения с Катчером впоследствии завершились разводом.

Деми Мур / © Associated Press

Николь Кидман — два выкидыша с Томом Крузом

Николь Кидман также пережила утрату нерожденных детей. Во время брака с Томом Крузом актриса дважды пыталась стать мамой, однако обе беременности завершились трагически.

Кидман признавалась, что эти потери стали для нее серьезной психологической травмой. После этого супруги усыновили двоих детей — дочь Изабеллу и сына Коннора.

Впоследствии актриса снова стала мамой. В браке с австралийским музыкантом Китом Урбаном у нее родилась дочь Сандей Роуз, а позже супруги стали родителями еще одной дочери — Фейт Маргарет, которую выносила суррогатная мать.

Николь Кидман / © Associated Press

Кортни Кокс — восемь выкидышей на пути к материнству

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс пережила восемь выкидышей. Актриса рассказывала, что легко беременела, но ей было сложно выносить ребенка.

До и после рождения дочери Коко Райли артистка пережила несколько потерь. По ее словам, одна из них произошла буквально накануне съемок сцены родов в сериале «Друзья», где ее коллега Дженнифер Энистон играла Рэйчел.

Кокс признавалась, что в такие моменты особенно сложно было выходить на площадку и радовать зрителей, скрывая собственную боль. Несмотря на пережитое, актриса впоследствии стала мамой дочери Коко.

Кортни Кокс / © Associated Press

Руслана — долгожданная беременность после ЭКО и потеря ребенка

Победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко много лет мечтала о большой семье. Однако путь к материнству оказался для нее очень сложным.

Артистка рассказывала, что вместе с мужем Александром Ксенофонтовым пыталась зачать ребенка как естественным путем, так и с помощью ЭКО. Первая попытка была удачной, но певица потеряла ребенка уже на третьей неделе беременности.

Руслана предполагала, что на ее организм могли влиять постоянный стресс, истощение и яростный рабочий ритм.

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Анна Саливанчук — рождение сына без сестры-близнеца

Актриса пережила несколько потерь беременности. Одну из них она потеряла в 2018 году — развитие плода остановилось на 15-й неделе. Позже врачи установили, что у ребенка не было одной хромосомы.

Саливанчук также рассказывала, что ее старший сын Глеб должен родиться вместе с сестрой-близнецом. Девочка перестала развиваться на 15 неделе беременности. Актриса признавалась, что мечтала о двойне, поэтому эта потеря стала для нее особенно тяжелой.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Алена Омаргалиева — выкидыш во время болезни

В 2023 году певица пережила выкидыш на раннем сроке. По словам артистки, это была уже третья потеря беременности. Тогда она серьезно заболела и имела высокую температуру, однако точной причины выкидыша не знает. Медицинского вмешательства не понадобилось.

Несмотря на пережитое, певица не утратила желания снова стать мамой. Вместе с мужем Тамерланом она воспитывает сына Тимура и продолжает мечтать о еще одном ребенке.

Алена Омаргалиева / © instagram.com/omargalieva.alena

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