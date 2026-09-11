Джим Керри и Селена Гомес / © Associated Press

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Знаменитости находятся под постоянным прицелом папарацци, а любой их шаг рассматривают до мелких деталей.

Любые изменения не могут пройти мимо бдительных глаз поклонников. Другой цвет волос, не такие черты лица, что-то не столько с телом то ли неприсущее поведение — все это становится объектом обсуждений. Однако пока одни просто комментируют изменения, а другие идут куда дальше — строят теории заговоров. Особенно конспирологам нравится исследовать якобы подмену звезд.

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Редакция сайта ТСН.ua решила собрать подборку о самых громких теориях заговора, некоторые из которых настолько укоренились, что сложно разобрать, где ложь, а где правда. Предлагаем узнать, к примеру, почему конспирологи считают, что голливудского актера Джима Керри заменили клоном, а настоящей американской певицы Селены Гомес нет.

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Джим Керри

Теория заговора разгорелась вокруг американского актера Джима Керри весной 2026 года после церемонии вручения премии Сезар. Дело в том, что артист в последние годы ведет довольно уединенный образ жизни. Это было его редкое появление на публике. Когда поклонники заметили своего кумира, то были удивлены изменениями его внешности. Конспирологи начали сравнивать свежие фото Джима Керри с архивными и пришли к выводу, что его заменили клоном.

Джим Керри / © Associated Press

Доказательством подмены якобы является то, что у актера, по словам приверженцев теорий заговоров, изменились форма ушей и мочек, линия роста волос, цвет глаз и мимика. Правда, все это можно объяснить освещением и возрастными изменениями. Однако конспирологов уже не остановить, они пришли к выводу, что актера подменили, потому что он критиковал Голливуд. В конце концов, пришлось вмешаться представителям артиста, которые вышли с заявлением, что никакой замены нет, а Джим Керри — самый что не есть настоящий.

Джим Керри / © Associated Press

Селена Гомес

Досталось от конспирологов и американской певице Селене Гомес. В Сети распространяется теория заговора, что настоящей артистки якобы уже нет. Селену Гомес, по словам конспирологов, заменили либо лабораторным клоном, либо двойником. В Сети уже и нашли доказательства этой теории. У Селены Гомес якобы изменился разрез глаз, форма бровей и общая мимика лица. Кроме того, у артистки тембр голоса не тот, что был раньше.

Селена Гомес / © Associated Press

Однако все эти изменения можно объяснить. Во-первых, на вневнем виде отражается естественное взросление. Во-вторых, в 2014 году у артистки диагностировали системную красную волчанку. На фоне болезни и приема гормональных препаратов Селена Гомес страдает от отеков, которые и влияют на изменения черт лица и даже голос.

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Селена Гомес / © Associated Press

Аврил Лавин

Одна из известнейших теорий заговоров касается канадской певицы Аврил Лавин. Коспирологи утверждают, что настоящая артистка якобы умерла, а под ее именем сейчас живет двойница Мелисса Ванделла. Согласно теории заговора, Аврил Лавин не стало в 2003 году. Артистка якобы не справилась с внезапной славой, что на нее свалилась, а также ее подкосила потеря дедушки, что она «совершила самоубийство». Продюсеры якобы не хотела терять золотую жилу, что прибегли к подмене.

Аврил Лавин / © Associated Press

Конспирологи даже привели доказательства. Мол, у Аврил Лавин кардинально изменился стиль. Если же раньше она была бунтаркой, то впоследствии отдала предпочтение коммерческому попу. Также у певицы якобы изменилась форма носа, челюсти, разрез глаз, родинки и веснушки. Более того, у Аврил Лавин, по словам конспирологов, не тот голос, что был раньше, и почерк.

Однако сама исполнительница эту теорию заговора называет глупой. Изменения в ее внешнев виде объясняются взрослением. Что касается стиля, то тренды моды не стоят на месте. Кроме того, артистка страдала от болезни Лайма, из-за чего на период лечения ей пришлось исчезнуть из публичного пространства. Кстати, и сам автор теории заговора о замене Аврил Лавин сделал заявление, что это все выдумка, а прибег он к такому, чтобы провести социальный эксперимент.

Аврил Лавин / © Associated Press

Канье Уэст

В Сети все чаще развивают теорию заговора, что американского рэпера Канье Уэста «ликвидировали» иллюминаты, потому что он стал «неуправляемым». В соцсетях даже разгоняют доказательство, что якобы музыкант когда-то выдал: «Если я когда-нибудь исчезну, а потом вернусь и буду выглядеть иначе — знайте, это не я». Хотя на самом деле Канье Уэст такого не говорил.

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Канье Уэст / © Associated Press

Также реперу приписывают кардинальные изменения во внешности — изменение формы черепа, линию роста волос. К тому же сам Канье Уэст в последнее время носит маски, что только добавляет масла к огню. Правда, внешние изменения объясняются естественным старением, пластическими операциями и стоматологическими процедурами.

Канье Уэст / © Associated Press

Конспирологи также приводят в доказательство то, что в Канье Уэста кардинально изменились взгляды, а его заявления откровенно шокируют. Однако известно, что у рэпера диагностировали биполярное расстройство первого типа, что непосредственно может влиять на его поведение.

Эминем

Американскому рэперу Эминему тоже досталось от коспирологов. Приверженцы теории заговора выдали, что настоящий исполнитель умер от передозировки, а его заменили клоном. Коспирологи как подтверждения этому приводят изменения внешности (форма челюсти, структура лица, общий взгляд), а также другой голос Эминема и стиль чтения рэпа. Подмена исполнителя якобы произошла между 2006 годом и 2009-м, поскольку тогда он надолго исчез.

Эминем / © Associated Press

Однако исчезновение Эминема объясняется тем, что в тот период он лечился от зависимостей, потому избегал публичности. Что же касается изменений внешности, то это природное старение. Дело в том, что поклонники сравнивают фото исполнителя, на которых он был еще совсем молодым, и свежие, где ему уже за 50 лет. Голос с возрастом тоже меняется. Кроме того, регулярные тяжкие читки рэпа и годы злоупотребления накладывают свой отпечаток.

Эминем / © Associated Press

Бритни Спирс

Еще одна теория сговора о подмене касается и американской певицы Бритни Спирс. В Сети убеждены, что настоящая артистка либо умерла, либо находится в изоляции. Вместо нее на публике появляется клон, а в соцсетях публикуют контент с цифровым клоном. Доказательством этого якобы является странное и хаотическое поведение Бритни Спирс. Кроме того, на видео, что публикует исполнительницей, во время быстрых движений ее лицо «плывет», а вокруг глаз появляются цифровые размытия.

Бритни Спирс / © Associated Press

Однако сама Бритни Спирс эту теорию опровергала. Что касается поведения певицы, то здесь присущий психологический аспект. Эксперты утверждают, что исполнительница может страдать от последствий психологической травмы, а также длительного приема медицинских препаратов. А вот насчет видео, это просто фильтры, которые использует знаменитость. Они могут работать неточно и создавать «размытие».

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Бейонсе

И куда же без американской певицы Бейонсе, если речь идет о теории заговора, так сказать «she khows». В основном артистке приписывают причастность к тайному сообществу иллюминатов, но это уже совсем другая история. Подмену ей тоже приписывают. Конспирологи утверждают, что настоящая Бейонсе якобы погибла, а вместо нее создали клон из стволовых клеток артистки.

Бейонсе / © Associated Press

Сторонники теорий заговоров даже приводят доказательства, мол, черты лица не такие, да и линия роста волос меняется. Однако это все объясняется макияжем и париками, которые любит носить исполнительница.

Бейонсе / © Associated Press

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