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Астролог назвал женщин Зодиака, которые всегда сами выбирают себе партнеров
Исторически-социальная модель поведения всегда предписывала женщинам демонстрировать максимальную пассивность.
Им нужно было сидеть в высокой башне и ждать, пока претенденты завоюют их руку и сердце в поединке. В наши дни от такого поведения остались лишь воспоминания, но есть те, кто и в прежние времена не соответствовали такой — зависимой — манере общения с противоположным полом.
Астролог Людмил Булгакова назвала женщин Зодиака, которые сами выбирают себе партнеров.
Стрелец
Женщины-Стрельцы никогда не довольствуются тем, что кто-то соизволил выбрать их — наоборот, такой поворот событий откровенно их раздражает. Такое поведение представительницы знака воспринимают, как посягательство на свою свободу, а хуже этого для них не может быть ничего.
Водолей
Женщинам-Водолеям закон не писан ни в чем, и выбор партнера — как для краткосрочных, так и для долговременных — отношений в этом смысл не исключение. Они не подчиняются ничьим правилам, выбирая в партнеры только тех мужчин, которые находятся с ними на одной волне.
Скорпион
Женщины-Скорпионы, как представительницы подозрительный знак Зодиака, поэтому неудивительно, что они не спешат открывать душу людям, навязывающим им свое общение. Им гораздо легче и проще общаться с теми, кого они выбирают сами, поскольку о них он знаю все и даже больше.
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