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Три знака Зодиака, которые сегодня могут открыть новую страницу своей жизни
День, который астрологи часто сравнивают с чистым листом, на котором можно начать писать свою жизнь заново.
В это время рекомендуется отложить в сторону повседневные дела и сосредоточиться на составлении планов на ближайшее будущее — у самых смелых проектов есть все шансы для того, чтобы стать реальностью.
Сегодня, 11 сентября, шансы сделать мечты реальностью есть у представителей всех знаков Зодиака, но три и них смогут открыть новую страницу своей жизни.
Близнецы
Близнецы, которые давно недовольны тем, как развивается их жизненная ситуация, получат возможность изменить ее самым радикальным образом. Отсутствие каких-либо событий может смениться калейдоскопом интересных дел, а апатия, лень и сонливость — активными действиями.
Скорпион
Для Скорпионов, которых не устраивает сложившаяся в их жизни ситуация, судьба, похоже, приготовила приятный сюрприз: обстоятельства неожиданно сложатся таким образом, что представители знака получат возможность вернуться в исходную точку и исправить все ошибки.
Водолей
Водолеи, при всей своей непредсказуемости, как правило, хорошо знают, чего хотят от жизни, и на этот раз используют шансы, которые им подарит судьба, на все сто процентов — они четко и ясно поймут, что необходимо изменить, чтобы все сложилось именно так, как им того хочется.
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