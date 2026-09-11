В России может начаться энергетический коллапс: эксперт назвал критически важные объекты для ударов

Энергетика РФ

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Российская энергетика может столкнуться с серьезными проблемами в случае прекращения поставок газа по трубопроводам.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя удар по Ямало-Ненецкому автономному округу России.

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По словам эксперта, более важными целями для ударов являются не только непосредственно газотранспортные объекты, но и заводы, на которых газ готовят к дальнейшей транспортировке.

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«Зачем лупить по Ямальскому кресту? Надо лупить по заводам, которые подготавливают газ, который потом идет через этот Ямальский крест. Там основная нить. Если не будет поставок газа по трубе, то российской энергетике крючок», — подчеркнул Криволап.

Он отметил, что удары по предприятиям, обеспечивающим подготовку газа для дальнейшей транспортировки по трубопроводам, являются серьезным сигналом для России.

По словам Криволапа, речь идет о предупреждении о необходимости сохранения украинской энергетической системы.

«Если этого не будет, вы останетесь прежде всего без тепла и электричества. А для России это гораздо хуже, чем для Украины, потому что они северные соседи», — добавил эксперт.

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Аналитик также рассказал, что ожидал ударов не только по Ямальскому кресту, но и по «Алабуге», где российские войска производят реактивные дроны.

«Вот почти Ямальский крест мы получили. Теперь нужно, чтобы мы увидели серьезный удар по Елабуге», — сказал Криволап.

Ранее сообщалось, что Дагестан в России потряс мощные взрывы из-за атаки беспилотников. Очевидцы заявили о «прилетах» и масштабном пожаре в районе морского торгового порта, через который РФ и Иран поставляют друг другу оружие.

Мы ранее информировали, что в Новом Уренгое сообщают об атаке на газоконденсатный завод, расположенный более чем в 3200 км от Украины.

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