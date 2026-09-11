300 тысяч мобилизованных не спасут Россию: командующий Нацгвардией раскрыл, чем ответит Украина

Война в Украине / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Новый масштабный призыв населения в российскую армию не поможет РФ достичь своих целей в войне против Украины.

Об этом Пивненко рассказал в интервью изданию Левый берег.

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Командующий, в частности, спросил о возможных планах России провести новую волну мобилизации после парламентских выборов в сентябре. Этот вопрос подняли на фоне сообщений о возможной попытке российских войск пойти в наступление на Киев.

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«Я слышал об этой истории. Готовимся. Делаем из полков бригады. Подтягиваем туда свои силы, дроны, делаем новые экипажи в том направлении», — сказал Пивненко.

По его словам, украинские военные усиливают это направление, чтобы не допустить повторения ситуации, которая раньше сложилась в Харьковской области. Тогда, по словам командующего, из-за утраты внимания к участку фронта российским войскам удалось занять определенную территорию.

«Сейчас мы за эту территорию воюем», — сказал Пивненко.

Этот опыт командующий назвал «плохим».

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«Здесь этого не нужно допускать. Надо их уничтожать за границей. Вот только они подходят — там их уничтожать дронами и не давать противнику зайти. Как мы это делаем в Покровском направлении», — подчеркнул он.

Пивненко добавил, что украинские военные должны постоянно следить за ситуацией и быть информированными о действиях противника. В случае обнаружения российской группировки в соответствующее направление будут оперативно подтягивать пилотов дронов, после чего украинские силы будут действовать в зависимости от обстановки.

В то же время командующий не ожидает появления в этом направлении чрезвычайно масштабной российской группировки.

«Я не думаю, что там будет такая группировка посерьезнее, что пойдут тысячи танков и тому подобное. Это все нет таких сил», — сказал Пивненко.

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По его мнению, даже дополнительная мобилизация в России, условно, 300 тысяч человек не позволит Кремлю существенно изменить ситуацию на фронте.

«Мы их быстро — за восемь месяцев это количество исчезнет… Утилизируем», — заявил командующий Нацгвардией.

Отдельно Пинненко рассказал о наращивании украинских возможностей в использовании беспилотников. По его словам, в первой половине этого года количество экипажей дронов удалось увеличить вдвое. Соответственно, вдвое возросло и количество используемых средств.

«Мы планируем, что до конца года мы еще увеличимся на 50%», — подчеркнул Пивненко.

Ранее сообщалось, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что мобилизация в России неизбежна, а увеличение численности российской армии станет проблемой для Украины.

Мы ранее информировали, что вызовы российских мужчин в военкоматы могут свидетельствовать о подготовке системы военного учета РФ к возможным решениям Кремля.

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