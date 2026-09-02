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Во вторник, 1 сентября, на пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане Путин в очередной раз соврал, заявив, что Россия якобы не наносит ударов по руководству Украины, потому что Москве нужны люди для переговоров. Хотя все хорошо помнят заявления об ударах по «центрам принятия решений», которые постоянно звучат из Кремля.

Также Путин приуменьшил ущерб, который Украина своими ударами по НПЗ и кораблям в Черном море нанесла российской экономике. В то же время он подтвердил, что «российская армия получила приказ нанести масштабные контрудары по украинской энергетической инфраструктуре». Но и Украина не молчит. Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков, что «российское небо становится опасным».

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В то же время, как Киев, так и Москва не исключают возможности проведения переговоров с привлечением американской стороны. На днях украинский президент поговорил по телефону со спецпредставителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, в том числе и об их визите в Киев. По словам Владимира Зеленского, это было бы очень полезно для наработки решений по миру.

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Но возможны ли переговоры в условиях, когда Россия изменила тактику бомбардировок, в частности Киева, а Путин угрожает еще большей эскалацией? Об этом ТСН.ua расспросил у Марка Канчиана, полковника Корпуса морской пехоты США в отставке, старшего советника Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Возможны ли переговоры: что будет делать Трамп

По словам Марка Канчиана, к сожалению, ни одна из сторон (ни Россия, ни Украина — Ред.), кажется, не заинтересована в переговорах. В то же время Соединенные Штаты поглощены войной против Ирана, а Путин все еще считает, что побеждает.

Действительно, на пресс-конференции после саммита ШОС в Кыргызстане Путин в привычной для себя манере начал зачитывать с бумажки «добычи» российской армии на поле боя, неправильно произнося названия украинских населенных пунктов. Этим он постоянно демонстрирует, как «успешно» наступают ВС РФ.

Однако, в отличие от прошлого года, сейчас в Белом доме и лично Дональд Трамп уже не считают победу России в войне против Украины неизбежной. Поэтому, если американцы и вернутся в активный переговорный процесс с россиянами по урегулированию войны, попыток давить на Украину уже не будет.

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«Я не вижу никаких попыток оказывать давление на Украину. Недавние успехи Украины на поле боя — сдерживание россиян на земле и неоднократные удары по глубоко расположенным российским целям — значительно усилили уважение президента Трампа к Украине. Он любит победителей. Это также подорвало нарратив Путина о том, что победа России неизбежна. Однако, к сожалению, недавние российские ракетные атаки, возможные отсутствием ракет до Patriot, затмили успех Украины», — считает Марк Канчиан.

Мобилизация в России: что заставит Путина остановиться

После секретного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на прошлой неделе все западные СМИ писали, что это было предупреждение Путину не нападать на восточный фланг НАТО, в частности страны Балтии. Премьер Польши Дональд Туск даже заявил о подготовке России к эскалации. По его словам, ближайшие 7-8 месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Украинское руководство и разведка уже давно предупреждают о планах России провести мобилизацию после выборов в Госдуму 18-20 сентября и набрать 600 тыс. в течение 2026-2027 годов. Не исключено, что их могут бросить не только на войну против Украины.

По словам Марка Канчиана, если мобилизация будет успешной, она обеспечит России чрезвычайно нужную живую силу и позволит начать новое наступление — либо на востоке Украины, либо, возможно, на северной границе.

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«Соединенные Штаты, вероятно, ничего не будут делать. Риск для Путина заключается в том, что объявление новой мобилизации может повлечь за собой волну недовольства среди населения, ставящего под угрозу режим. Это отличается от ситуации в первую мобилизацию, когда уровень общественного истощения от войны был значительно ниже», — считает полковник Корпуса морской пехоты США в отставке.

При этом Марк Канчиан сомневается, что Путин будет вести переговоры с европейцами, даже когда ЕС, наконец, определится с кандидатом на переговорщика с Россией.

«К сожалению, я сомневаюсь. Даже вместе у них нет силы Соединенных Штатов», — говорит эксперт.

По мнению Марка Канчиана, пока Путин думает, что побеждает, он будет продолжать войну.

«В войне должно произойти нечто, что убедит его, что дальнейшие боевые действия не будут иметь никакого преимущества или какие-то внутренние потрясения будут угрожать режиму», — подытожил Марк Канчиан.

Дата публикации 11:47, 02.09.26 Количество просмотров 42 Турецкие авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву

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