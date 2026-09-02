Курс валют на 2 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 2 сентября. / © Associated Press

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Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 2 сентября. Доллар потерял 7 коп. Евро упал на 10 коп. Злотый уменьшился на 4 коп.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,45 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,53 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,89 (-4 коп.)

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников оценивает, что в сентябре валюта может значительно подорожать. По его словам, Национальный банк может пойти на ускорение девальвации гривны, чтобы отчасти решить проблему с нехваткой финансовых ресурсов. В то же время, отмечает эксперт, «откатить» официальный курс к показателю конца августа уже будет труднее.

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