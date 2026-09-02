Цены на горюче стремительно взлетели: сколько стоит заправиться 2 сентября

Цены на топливо в Украине выросли / © ТСН.ua

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Крупнейшие сети украинских АЗС массово обновили ценники на горючее 2 сентября. Стоимость бензина и дизеля резко выросла в пяти популярных сетях.

Об этом сообщает «Главком».

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За последние сутки цены на топливо повысились сразу в пяти сетях АЗС. В среднем литр бензина А-95 стоит около 81,16 грн, а дизельного горючего — 92,20 грн.

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В сети Socar на 1 грн/л выросла стоимость дизельного горючего и дизельного горючего+. В «Укрнафте» на 1 грн/л подорожали А-92, А-95 и А-95+. На KLO цены А-95, А-95+, А-100 и А-92 повысились до 1 грн/л.

В сетях WOG и UPG все виды горючего прибавили по 1 грн/л. Кроме того, на UPG автогаз подорожал до 1 грн/л.

Самые высокие цены на топливо фиксируют в сетях ОKKO, WOG и Socar. В то же время, наиболее доступное топливо традиционно остается на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо 2 сентября 2026 года

UPG

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А95 — 79,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДТ — 90,90 грн/л

ДП+ — 92,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 43,50 грн/л

OKKO

А95 — 83,90 грн/л

А95+ — 86,90 грн/л

ДТ — 93,90 грн/л

ДТ+ — 96,90 грн/л

А100 — 93,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 44,90 грн/л

WOG

А95 — 84,90 грн/л

А95+ — 87,90 грн/л

ДТ — 94,90 грн/л

ДТ+ — 97,90 грн/л

А100 — 94,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 45,50 грн/л

KLO

А95 — 78,60 грн/л

А95+ — 81,60 грн/л

ДТ — 91,90 грн/л

ДТ+ — 94,60 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — 77,60 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

SOCAR

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А95 — 83,90 грн/л

А95+ — 86,90 грн/л

ДТ — 95,90 грн/л

ДТ+ — 98,90 грн/л

А100 — 93,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 44,90 грн/л

«Укрнафта»

А95 — 79,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

ДТ — 89,90 грн/л

ДТ+ — 91,90 грн/л

А100 — нет

А92 — 77,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

А95 — 76,99 грн/л

А95+ — нет

ДТ — 87,99 грн/л

ДТ+ — нет

А100 — нет

А92 — нет

Газ — 40,99 грн/л

Напомним, по прогнозам экспертов, в сентябре стоимость горючего останется стабильной или может снизиться немного благодаря конкуренции и отсутствию эскалации на Ближнем Востоке. Ожидаемые ценовые коридоры составят: для бензина А-95 — 75-83 грн/л, для дизтоплива — 88-94 грн/л, а для автогаза — 41-45 грн/л. В то же время, программы лояльности позволят водителям экономить дополнительные 2-5 грн на литре.

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