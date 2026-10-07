Украина получила от ЕС 1,2 млрд евро: на что потратят деньги

Флаги Украины и ЕС / © УНИАН

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Украина получила очередной транш от Евросоюза в рамках программы Ukraine Support Loan. Полученные средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды государства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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«Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan. Средства направим на первоочередные оборонные нужды«, — говорится в заявлении главы правительства.

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По его словам, после поступления этого транша общий объем оборонного финансирования, полученного Украиной по программе, составил почти 13 млрд евро.

Корецкий отметил, что Украина продолжает сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы остальное запланированное финансирование поступило своевременно и в полном объеме.

Он также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен, еврокомиссара Андрюса Кубилюса и все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины и содействие укреплению ее обороноспособности.

Напомним, в начале октября ЕС отказался досрочно выделить Украине средства по кредиту на 90 млрд евро на 2026-2027 годы, необходимые из-за роста военных расходов. В Брюсселе считают, что это только перенесет финансовую проблему на следующий год, а также требует от Украины выполнения реформ для сокращения теневой экономики и увеличения налогов. Выплаты на 2027 год планируют предоставить в начале того же года при участии других партнеров (Канады, Норвегии, Японии).

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