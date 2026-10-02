Денег заранее не будет: почему ЕС отказался ускорить финансирование Украины

Брюссель отказался ускорить финансирование Украины / © europarl.europa.eu

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Украина попросила Европейский Союз ускорить выплаты по кредиту на 90 млрд евро, поскольку из-за роста военных расходов страна столкнулась с дополнительной потребностью в финансировании. Однако на 1 октября Брюссель не согласился досрочно переводить средства, назначенные на следующий год.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров.

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Какие требования выдвигает ЕС к Украине

Летом Киев заявил о дополнительной потребности в 27 млрд евро из-за роста стоимости войны. Украина обратилась в Брюссель с просьбой перенести часть выплат по кредиту на 90 млрд евро, рассчитанному на финансирование потребностей государства и обороны в 2026–2027 годах.

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Евросоюз, однако, не согласился с таким решением. По данным Bloomberg, в Брюсселе считают, что досрочное использование средств, предусмотренных на 2027 год, просто перенесет проблему финансирования на следующий год.

В то же время ЕС связывает дальнейшее выделение бюджетной поддержки с выполнением Украиной ряда реформ. Речь идет, в частности, о мерах по сокращению теневой экономики, увеличению налоговых поступлений и приближению украинского законодательства к нормам Евросоюза.

В совместном заявлении Украины и Еврокомиссии стороны подтвердили, что средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд 2026 года определены, однако отдельно отметили необходимые шаги для их своевременного выделения.

«Мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины на 2026 год. Мы также подтвердили шаги, необходимые для обеспечения своевременного выделения», — говорится в совместном заявлении.

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По данным Еврокомиссии, общий кредит ЕС для Украины составляет 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Из этой суммы около 60 млрд евро предусмотрено на оборонную поддержку, а 30 млрд евро — на бюджетные нужды.

Когда Украина получит следующие средства

По информации Bloomberg, 45 млрд евро, предусмотренные кредитом на 2027 год, планируют выделить быстро, но не раньше начала следующего года. Параллельно Украина и партнеры должны определить дополнительные бюджетные и оборонные нужды.

ЕС также ожидает большего участия других партнеров, в частности Канады, Норвегии и Японии. Ранее Брюссель отмечал, что его кредит должен был покрыть примерно две трети финансовых потребностей Украины, тогда как остальное должны обеспечить другие международные партнеры.

Отдельно остается вопрос будущего финансового дефицита. По оценке МВФ, потребность Украины в дополнительном финансировании в 2027 году может составить 30-35 млрд долларов, в 2028 году — 17 млрд, а в 2029 — около 2 млрд долларов. В то же время МВФ отмечает, что окончательный размер разрыва будет зависеть, в частности, от развития войны, реформ в Украине, экономической ситуации и поддержки международных партнеров.

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Финансовая поддержка Украины от ЕС — последние новости

В конце сентября вопрос финансирования Украины стал предметом сложных переговоров в Брюсселе. Зеленский и фон дер Ляйен обсудили финансирование Украины — речь шла об условиях дальнейшей поддержки, после чего стороны договорились продолжить переговоры.

В то же время накануне стало известно о масштабе будущей потребности Украины в средствах. МВФ оценил финансовый разрыв к 2029 году: по предварительным оценкам, речь идет суммарно о десятках миллиардов долларов дополнительного финансирования.

Уже 30 сентября украинская сторона продолжила переговоры в Брюсселе. Марченко обсудил новые транши и требования ЕС — среди ключевых вопросов были бюджетный дефицит Украины, потребность в 32,6 млрд долларов и реформы, ожидаемые Еврокомиссией.

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