Грошей наперед не буде: чому ЄС відмовився прискорити фінансування України

Брюссель відмовився прискорити фінансування України / © europarl.europa.eu

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Україна попросила Європейський Союз пришвидшити виплати за кредитом на 90 млрд євро, оскільки через зростання військових витрат країна зіткнулася з додатковою потребою у фінансуванні. Однак станом на 1 жовтня Брюссель не погодився достроково переказувати кошти, призначені на наступний рік.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, знайомих із перебігом переговорів.

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Які вимоги висуває ЄС до України

Влітку Київ заявив про додаткову потребу у 27 млрд євро через зростання вартості війни. Україна звернулася до Брюсселя з проханням перенести частину виплат за кредитом на 90 млрд євро, який розрахований на фінансування потреб держави та оборони у 2026–2027 роках.

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Євросоюз, однак, не погодився на таке рішення. За даними Bloomberg, у Брюсселі вважають, що дострокове використання коштів, передбачених на 2027 рік, просто перенесе проблему фінансування на наступний рік.

Водночас ЄС пов’язує подальше виділення бюджетної підтримки з виконанням Україною низки реформ. Йдеться, зокрема, про заходи для скорочення тіньової економіки, збільшення податкових надходжень і наближення українського законодавства до норм Євросоюзу.

У спільній заяві України та Єврокомісії сторони підтвердили, що кошти для покриття бюджетних і оборонних потреб 2026 року визначені, однак окремо наголосили на необхідних кроках для їхнього своєчасного виділення.

«Ми визначили кошти для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їхнього своєчасного виділення», — йдеться у спільній заяві.

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За даними Єврокомісії, загальний кредит ЄС для України становить 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Із цієї суми близько 60 млрд євро передбачено на оборонну підтримку, а 30 млрд євро — на бюджетні потреби.

Коли Україна отримає наступні кошти

За інформацією Bloomberg, 45 млрд євро, передбачені кредитом на 2027 рік, планують виділити «швидко», але не раніше початку наступного року. Паралельно Україна та партнери мають визначити додаткові бюджетні та оборонні потреби.

ЄС також очікує більшої участі інших партнерів — зокрема Канади, Норвегії та Японії. Раніше Брюссель зазначав, що його кредит мав покрити приблизно дві третини фінансових потреб України, тоді як решту повинні забезпечити інші міжнародні партнери.

Окремо залишається питання майбутнього фінансового дефіциту. За оцінкою МВФ, потреба України у додатковому фінансуванні у 2027 році може становити 30–35 млрд доларів, у 2028 році — 17 млрд, а у 2029-му — близько 2 млрд доларів. Водночас МВФ наголошує, що остаточний розмір розриву залежатиме, зокрема, від розвитку війни, реформ в Україні, економічної ситуації та підтримки міжнародних партнерів.

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Фінансова підтримка України від ЄС — останні новини

Наприкінці вересня питання фінансування України вже стало предметом складних переговорів у Брюсселі. Зеленський і фон дер Ляєн обговорили подальшу допомогу — під час розмови йшлося про умови подальшої фінансової підтримки, після чого сторони домовилися продовжити переговори.

Водночас напередодні стало відомо про масштаб майбутньої потреби України у коштах. МВФ оцінив фінансовий розрив до 2029 року: за попередніми оцінками, йдеться сумарно про десятки мільярдів доларів додаткового фінансування.

Уже 30 вересня українська сторона продовжила переговори у Брюсселі. Марченко обговорив нові транші та вимоги ЄС — серед ключових питань були бюджетний дефіцит України, потреба у 32,6 млрд доларів та реформи, яких очікує Єврокомісія.

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