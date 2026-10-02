Чому морські видри плавають на спині з лапками на грудях: причина здивує

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Морські видри або калани — справжні улюбленці людей через свою кумедну поведінку. Проте їхня звичка плавати на спині з притиснутими до грудей лапками — це не просто спроба виглядати мило. Насправді така поза допомагає їм зберігати тепло в крижаній океанській воді.

Про це повідомило видання Bored Panda.

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Як видри зберігають тепло у крижаній воді

На відміну від китів чи тюленів, калани не мають товстого шару жиру, який захищає від холоду. Виживати в крижаному океані їм допомагає надзвичайно густе хутро — воно утримує прошарок повітря біля шкіри й не дає воді її заморозити.

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Але на лапах у каланів хутра набагато менше, тому вони швидко замерзають. Піднімаючи лапки над водою та притискаючи їх до живота, видри просто гріються. Це дуже схоже на те, як людина ховає змерзлі руки в кишені.

Секрети догляду за хутром та колосальний апетит

Догляд за хутром займає у видр багато часу. Вони постійно розтирають його, скручують і буквально вдувають у нього повітря. Якщо шерсть брудниться або злипається, вона перестає тримати повітряний шар і більше не захищає тварину від холоду.

Щоб зберігати тепло, каланам потрібно дуже багато енергії. Через швидкий обмін речовин вони щодня з’їдають їжі на чверть власної ваги — здебільшого харчуються морськими їжаками, крабами, молюсками та мідіями.

Чи справді морські видри тримаються за лапи під час сну

Популярна думка про те, що калани завжди тримаються за лапки під час сну, аби їх не віднесло течією, завдяки інтернету стала перебільшеною. Тварини справді відпочивають групами, і науковці іноді помічають, як окремі особини тримають одне одного.

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Проте зазвичай вони просто тримаються близько, торкаються тілами та легенько підгребують, а не утворюють один суцільний ланцюжок.

Щоб не заплисти далеко під час сну, калани використовують водорості. Вони просто загортаються у листя ламінарії, яке працює як справжній якір і не дає течії віднести їх у відкритий океан. А маленькі видренята зазвичай сплять прямо на животі у мами, міцно тримаючись за неї.

Морські видри дуже винахідливі в побуті та під час пошуку їжі. Вони зазвичай їдять плаваючи на спині та тримаючи здобич передніми лапами. А для розколювання твердих панцирів крабів чи молюсків використовують пласкі камені.

Крім того, під передпліччями у них є спеціальні складки шкіри, які працюють як кишені для зберігання їжі або улюбленого камінчика. Усі ці чарівні звички — від обіймів до загортання у водорості — це не просто мила поведінка, а розумні пристосування, які допомагають каланам зігрітися, пообідати та залишатися у безпеці під час сну.

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Нагадаємо, глибоко у водах біля Маврикію в Індійському океані вчені виявили новий вид крихітної акули-ліхтарика. Довжина знайденої особини становить лише 21,5 сантиметра, тому вона може виявитися однією з найменших акул у світі.

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