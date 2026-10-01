Гігантська ополонка посеред Антарктиди шокувала учених: чому вона виникла

Антарктида / © Associated Press

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В Антарктиді під час зимового сезону 2024 року утворилася гігантська ополонка посеред морської криги — її площа сягнула 89 121 квадратного кілометра. За розмірами вона була лише трохи меншою за територію Португалії.

Про це пише видання Science Alert із посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Geophysical Research Letters.

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Зазвичай узимку затока Брейд у Східній Антарктиді від липня до серпня повністю вкривається льодом. Однак у серпні 2024 року супутникові спостереження зафіксували тут величезну незамерзлу ділянку.

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На максимальному етапі її площа становила 89 121 квадратний кілометр. Дослідники назвали це безпрецедентним для цього регіону.

Що спричинило появу гігантської ополонки

За даними дослідницької групи на чолі з фахівцем із наук про Землю Дживанйоті Свейном, утворенню великої ділянки незамерзлої води посприяло одночасне поєднання кількох екстремальних факторів.

У липні та серпні 2024 року до Антарктиди дісталися шість потужних атмосферних річок — вузьких потоків теплого й вологого повітря, які переносять великі обсяги тепла та вологи з нижчих широт до полярного регіону. Вони спричинили потепління атмосфери, теплі снігопади та збільшення потоку тепла з атмосфери до океану, що перешкоджало формуванню морської криги.

Одночасно сильні вітри спричинили так зване екманівське всмоктування — процес, за якого рух поверхневої води під впливом вітру сприяє підійманню водних мас із глибини.

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У районі ополонки на поверхню піднялася тепліша верхня циркумполярна глибинна вода. Вона додатково прогрівала верхній шар океану та гальмувала замерзання. Тривалі морські теплові хвилі посилили цей ефект.

Вчені очікують більше таких явищ

Дослідники вважають, що подібні великі ополонки можуть у майбутньому виникати частіше. Серед причин вони називають посилення атмосферних річок, частіші й триваліші хвилі тепла в атмосфері та океані, а також прогрівання верхніх шарів Південного океану.

Незвичайні зміни морської криги викликають занепокоєння науковців не лише через сам факт появи великих ділянок відкритої води. Морська крига формує своєрідний захисний буфер навколо антарктичних шельфових льодовиків і льодовикового щита. Її скорочення може посилювати вплив теплішої океанської води на льодові маси, які безпосередньо впливають на рівень світового океану.

Крім того, морська крига має важливе значення для антарктичних екосистем, оскільки від сезонного циклу її утворення та танення залежать харчові ланцюги Південного океану.

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За оцінкою авторів дослідження, поява ополонки такого масштабу демонструє, наскільки складним може бути поєднання атмосферних та океанічних процесів, здатних порушувати звичний зимовий цикл утворення морської криги в Антарктиді.

Нагадаємо, під кригою Антарктиди можуть ховатися сліди давньої Гондвани — суперконтиненту, який існував сотні мільйонів років тому.

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