Робот знайшов дивні структури під льодом Антарктиди й раптово зник

Дослідження під льодами Антарктиди / © unsplash.com

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Помаранчевий автономний підводний апарат Ran занурився під сотні метрів льоду в Західній Антарктиді, де супутникова навігація та постійний зв’язок із судном недоступні. Під час місії 2022 року під шельфовим льодовиком Дотсон 7-метрова субмарина зафіксувала невідомі раніше рельєфи.

2024 року ця ж субмарина зробила повторне занурення і зникла без сліду. Про це розповіли Daily Galaxy.

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Роботизована субмарина зафіксувала аномальний рельєф під льодовиком в Антарктиді і зникла

Під час досліджень 2022 року апарат Ran протягом 27 днів занурювався під лід. Апарат подолав понад тисячу кілометрів і заглибився на 17 кілометрів усередину порожнини льодовика Дотсон. За допомогою багатопроменевого сонара, спрямованого вгору, субмарина вимірювала океанічні течії, температуру та солоність води.

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Деякі занурення тривали понад добу. Команду дослідників очолила професорка океанографії Гетеборзького університету Анна Волін та науковці Міжнародної колаборації з вивчення льодовика Твейтса. Метою місії було картографування нижньої поверхні льодовика.

У січні 2024 року науковці повернулися до повторних сканувань, але після першого ж занурення субмарина не піднялася на поверхню.

Мультипроменевий сонар апарата Ran створив шість карт високої роздільної здатності загальною площею близько 140 квадратних кілометрів. Дослідження, опубліковане в Science Advances, виявило суттєві відмінності в характерах та швидкості танення різних ділянок льодовика.

У східній та центральній частинах були тераси шириною від 200 до 2 000 метрів із крутими уступами висотою від 0,5 до 5 метрів. Окремі тераси формували багаторівневі системи з перепадом висот від 5 до 40 метрів. Науковці пов’язують ці форми з повільним таненням, конвекцією та періодичними припливами теплішої води.

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Західний регіон виявився гладшим, там зафіксували скупчення сльозоподібних заглибин, невидимих із поверхні. Найбільші екземпляри мали середню ширину 68 метрів.

Команда Волін встановила, що інтенсивне танення зумовлене турбулентністю та припливом модифікованої води. Дослідники припускають, що їхній асиметричній формі могли сприяти тертя та обертання Землі.

Також сонар зафіксував наскрізні розломи, найстаріші з яких з’явилися на супутникових знімках поверхні ще у 1990-х роках, а наймолодші мали вік від 2 до 5 років.

Інше дослідження 2025 року надало нові дані про гідродинаміку під льодовиком Дотсон. Науковці зібрали дані про понад 100 кілометрів уздовж морського дна. Автори праці зазначили, що льодовик Дотсон додав близько 0,6 міліметра до глобального підйому рівня моря з 1979 по 2017 рік.

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Повторити вимірювання та порівняти зміни науковцям не вдалося. У лютому, під час останнього запланованого завдання, Ran не повернувся до точки збору під льодовиком. Пошукові роботи з використанням акустичних приладів, гелікоптера та дронів не дали результатів.

Науковці вважають, що субмарина, ймовірно, залишилася глибоко під шельфовим льодовиком, а карти 2022 року залишаються єдиним детальним знімком цього прихованого рельєфу.

Тож дотепер дослідники, які знайшли щось цікаве глибоко під водою, до кінця не знають, що саме вони знайшли.

Знахідки під водою: останні новини

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