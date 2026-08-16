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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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289
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1 хв

Просто, як Меган Маркл: колишня принца Гаррі поділилася рідкісним знімком своїх дітей на пляжі

Колишня дівчина принца Гаррі, Челсі Деві, поділилася рідкісним знімком двох старших дітей, показавши своє ідеальне життя на острові.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Челсі Деві з дітьми

Челсі Деві з дітьми

Челсі зараз щасливо заміжня за Семом Катмор-Скоттом, у них троє дітей - двоє синів і дочка.

Засновниця Aya Jewels, яка зустрічалася з принцом Гаррі з перервами від 2004 до 2011 року, коли вони розійшлися, тепер управляє своїм бізнесом з виготовлення ювелірних виробів на замовлення на Маврикії.

Челсі Деві зі своїми трьома дітьми / © instagram.com/chelsydavy

Челсі Деві зі своїми трьома дітьми / © instagram.com/chelsydavy

Вона регулярно ділиться сонячними моментами зі свого нового життя за кордоном, і нещодавно потішила шанувальників чарівною фотографією своїх старших дітей, сина Лео, який народився 2022 року, і дочки Хлої, яка народилася 2024 року.

Хлою сфотографували біжучою вздовж причалу в джинсовій сукні, а її брат Лео, зважаючи на все, є шанувальником Людини-павука, одягнений у футболку з символікою франшизи Marvel і чорні шорти.

Діти Челсі Деві - син Лео та дочка Хлоя / © instagram.com/chelsydavy

Діти Челсі Деві - син Лео та дочка Хлоя / © instagram.com/chelsydavy

Челсі просто супроводжувала свій пост емодзі у вигляді синього серця, оскільки сім'я насолоджувалась часом, проведеним разом біля моря.

Меган і Гаррі теж люблять проводити час із дітьми на пляжі в Монтесіто.

Нагадаємо, у березні Челсі та її чоловік, власник готелю Сем Катмор-Скотт, повідомили, що у них народилася третя дитина, хлопчик на ім'я Фінн.

Челсі Деві з сином Фінном / © instagram.com/chelsydavy

Челсі Деві з сином Фінном / © instagram.com/chelsydavy

А днями ще одна колишня дівчина принца Гаррі – Крессіда Бонас – показала своїх дітей.

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