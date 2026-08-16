Просто, як Меган Маркл: колишня принца Гаррі поділилася рідкісним знімком своїх дітей на пляжі

Челсі Деві з дітьми

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Челсі зараз щасливо заміжня за Семом Катмор-Скоттом, у них троє дітей - двоє синів і дочка.

Засновниця Aya Jewels, яка зустрічалася з принцом Гаррі з перервами від 2004 до 2011 року, коли вони розійшлися, тепер управляє своїм бізнесом з виготовлення ювелірних виробів на замовлення на Маврикії.

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Челсі Деві зі своїми трьома дітьми / © instagram.com/chelsydavy

Вона регулярно ділиться сонячними моментами зі свого нового життя за кордоном, і нещодавно потішила шанувальників чарівною фотографією своїх старших дітей, сина Лео, який народився 2022 року, і дочки Хлої, яка народилася 2024 року.

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Хлою сфотографували біжучою вздовж причалу в джинсовій сукні, а її брат Лео, зважаючи на все, є шанувальником Людини-павука, одягнений у футболку з символікою франшизи Marvel і чорні шорти.

Діти Челсі Деві - син Лео та дочка Хлоя / © instagram.com/chelsydavy

Челсі просто супроводжувала свій пост емодзі у вигляді синього серця, оскільки сім'я насолоджувалась часом, проведеним разом біля моря.

Меган і Гаррі теж люблять проводити час із дітьми на пляжі в Монтесіто.

Нагадаємо, у березні Челсі та її чоловік, власник готелю Сем Катмор-Скотт, повідомили, що у них народилася третя дитина, хлопчик на ім'я Фінн.

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Челсі Деві з сином Фінном / © instagram.com/chelsydavy

А днями ще одна колишня дівчина принца Гаррі – Крессіда Бонас – показала своїх дітей.

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