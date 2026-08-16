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Просто, як Меган Маркл: колишня принца Гаррі поділилася рідкісним знімком своїх дітей на пляжі
Колишня дівчина принца Гаррі, Челсі Деві, поділилася рідкісним знімком двох старших дітей, показавши своє ідеальне життя на острові.
Челсі зараз щасливо заміжня за Семом Катмор-Скоттом, у них троє дітей - двоє синів і дочка.
Засновниця Aya Jewels, яка зустрічалася з принцом Гаррі з перервами від 2004 до 2011 року, коли вони розійшлися, тепер управляє своїм бізнесом з виготовлення ювелірних виробів на замовлення на Маврикії.
Вона регулярно ділиться сонячними моментами зі свого нового життя за кордоном, і нещодавно потішила шанувальників чарівною фотографією своїх старших дітей, сина Лео, який народився 2022 року, і дочки Хлої, яка народилася 2024 року.
Хлою сфотографували біжучою вздовж причалу в джинсовій сукні, а її брат Лео, зважаючи на все, є шанувальником Людини-павука, одягнений у футболку з символікою франшизи Marvel і чорні шорти.
Челсі просто супроводжувала свій пост емодзі у вигляді синього серця, оскільки сім'я насолоджувалась часом, проведеним разом біля моря.
Меган і Гаррі теж люблять проводити час із дітьми на пляжі в Монтесіто.
Нагадаємо, у березні Челсі та її чоловік, власник готелю Сем Катмор-Скотт, повідомили, що у них народилася третя дитина, хлопчик на ім'я Фінн.
А днями ще одна колишня дівчина принца Гаррі – Крессіда Бонас – показала своїх дітей.