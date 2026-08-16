Червона суцільна лінія стала новим попередженням для водіїв: скільки становить штраф

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В Іспанії на небезпечній ділянці дороги запровадили незвичну розмітку — товсту червону суцільну лінію. Вона має привертати увагу водіїв і нагадувати, що обгін на цій ділянці може бути особливо небезпечним.

Про це пише motoryzacja.interia.pl.

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Що відомо про нововведення

Червону лінію завдали на чотирикілометровій ділянці траси A-355 поблизу міста Коін. Дорога з'єднує Картахену та Марбелью і має значний трафік, зокрема через велику кількість вантажівок. Незважаючи на звичайну суцільну розмітку, водії часто намагалися їх обганяти.

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Червоний колір має психологічно підсилювати попередження про опасность. Місцева влада також планує встановити електронні табло з інформацією про швидкість автомобілів і розглядає можливість встановлення камер контролю.

За перетин червоної лінії в Іспанії передбачено штраф 400 євро та 4 штрафні бали. Це приблизно 1700 гривень — більше ніж у вісім разів більше, ніж штраф за ігнорування підвійної суцільної лінії у Польщі.

Водночас у Польщі сама суцільна лінія не забороняє обгін — вона забороняє її перетинати. Заборону обгону встановлює відповідний дорожній знак. За його порушення водії можуть загрожувати штраф 1000 злотих та 15 штрафних балів.

Раніше українська біженка Людмила Русіна попередила співвітчизників про суворі правила щодо приготування їжі на вогні в Німеччині. За її словами, шашлик не можна бездумно смажити на природі, біля багатоквартирних будинків чи навіть на балконі. Для цього існують спеціальні місця — Grillplatz. «Я ще досі страшенно боюся тут грилити», — зізналася українка. Найсуворіше карають за розведення вогню в лісі — штраф може сягати 100 тисяч євро. Якщо через багаття станеться пожежа, порушнику також може загрожувати кримінальна відповідальність.

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