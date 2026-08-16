Красная сплошная линия стала новым предупреждением для водителей: сколько составляет штраф

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В Испании на опасном участке дороги была введена необычная разметка — толстая красная сплошная линия. Она должна привлекать водителей и напоминать, что обгон на этом участке может быть особенно опасным.

Об этом пишет motoryzacja.interia.pl.

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Что известно о нововведениях

Красную линию нанесли на четырехкилометровом участке трассы A-355 вблизи города Коин. Дорога соединяет Картахен и Марбелью и имеет значительный трафик, в частности из-за большого количества грузовиков. Несмотря на обычную сплошную разметку, водители часто пытались их обгонять.

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Красный цвет должен психологически усиливать предупреждение об опасности. Местные власти также планируют установить электронные табло с информацией о скорости автомобилей и рассматривают возможность установки камер контроля.

За пересечение красной линии в Испании предусмотрен штраф в 400 евро и 4 штрафных балла. Это примерно 1700 гривен — более чем в восемь раз больше штрафа за игнорирование двойной сплошной линии в Польше.

В то же время в Польше самая сплошная линия не запрещает обгон — она запрещает ее пересекать. Запрет обгона устанавливает дорожный знак. За его нарушение водители могут угрожать штраф 1000 злотых и 15 штрафных баллов.

Ранее украинская беженка Людмила Русина предупредила соотечественников о строгих правилах по приготовлению еды на огне в Германии. По ее словам, шашлык нельзя бездумно жарить на природе, возле многоквартирных домов или даже на балконе. Для этого существуют специальные места — Grillplatz. «Я до сих пор ужасно боюсь здесь грилить», — призналась украинка. Строгее всего наказывают за разведение огня в лесу — штраф может достигать 100 тысяч евро. Если из-за костра произойдет пожар, нарушителю также может угрожать уголовная ответственность.

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