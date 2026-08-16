Потери в июле стали одними из самых высоких за всю войну: насколько уменьшилось войско оккупанта

Потери россиян в июле / © Associated Press

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Июль стал для российской армии одним из самых кровавых месяцев после начала полномасштабной войны в Украине. По данным Министерства обороны Украины, за прошлый месяц силы РФ потеряли на поле боя 42 860 военнослужащих убитыми и ранеными. Это самый высокий показатель с января 2025 года и четвертый по уровню потерь месяц за все время войны.

Об этом пишет New York Post.

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Рекордные потери Кремля за месяц: статистика

Общие потери оккупантов уже приближаются к отметке в 1,5 миллиона человек. Эксперты отмечают, что дефицит рекрутов и проблемы с мобилизацией делают ситуацию для Владимира Путина все более критичной.

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Кремль привлекает россиян на фронт обещаниями «тихой службы», а также завлекает иностранцев, в частности граждан африканских стран. Кроме того, по данным украинской разведки, Пхеньян готовит к отправке в Россию от 30 до 50 тысяч северокорейских военных дополнительно к 15 тысячам, отправленным в 2024 году.

Между тем, на передовой инициативу перехватывают Вооруженные силы Украины. На южном направлении украинским подразделениям удалось освободить почти 775 кв. км и восстановить контроль над 26 населенными пунктами. На стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей ВСУ с помощью точечных атак оттеснили россиян и продолжили разрушать оборону оккупантов.

Параллельно Силы обороны наращивают удары по глубокому тылу РФ. На днях ВСУ атаковали авиабазу «Саваслейка» дальнобойными ракетами «Фламинго». Именно там дислоцируются истребители МиГ-31 — носители баллистических ракет. Точные масштабы повреждений авиатехники уточняются.

Еще один удар получил ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре — одно из ключевых предприятий «Роскосмоса», задействованное в производстве микроэлектроники.

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Россияне врут об успехах на фронте

Напомним, российское командование заявило о серии новых территориальных достижений на севере Украины и Харьковской области, в частности, о захватах Новомихайловки и Кудеевки.

Однако в Институте изучения войны отмечают, что эти успехи не имеют независимого подтверждения на поле боя, а заявление о Новомихайловке опроверг даже один из кремлевских военных блогеров.

По мнению экспертов, российские военные сознательно преувеличивают масштабы своего продвижения, чтобы создать иллюзию постоянного и успешного наступления по всем ключевым направлениям. Главная цель подобных дезинформационных вбросов — убедить западных партнеров в бесперспективности дальнейшей поддержки Украины.

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