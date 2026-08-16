В России забили тревогу: кремлевский экономист предупредил о кризисе и признал проигрыш Украине

Кремль / © pexels.com

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Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на сессии Никитского клуба заявил, что война, санкции и западная блокада повышают расходы российской экономики. В то же время украинские удары по портам, инфраструктурным объектам, химическим предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам наносят РФ все более ощутимый ущерб.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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Клепач признал, что Россия проигрывает технологическую и экономическую конкуренцию не только США и Китаю, но и по отдельным направлениям даже Украине.

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Он отметил, что украинская экономика испытала масштабные разрушения и имеет серьезные демографические проблемы. В то же время, по его словам, она продолжает работать благодаря значительной финансовой помощи.

«Мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США, мы в чем-то ее проигрываем Украине», — заявил Клепач.

Отдельно экономист обратил внимание, что ожидания краха украинской экономики не оправдались.

«Мы в этой войне на истощение не выигрываем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают расходы», — сказал экономист.

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По словам Клепача, после экономического подъема, который наблюдался в России в течение 2023-2024 годов, в 2026 году экономика страны перешла к падению.

Он отметил, что инвестиции резко сократились, а гражданские сектора промышленности оказались в состоянии рецессии. Среди них экономист назвал авиапромышленность, производство строительных материалов, легкую и пищевую промышленность.

Еще одним фактором Клепач назвал жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка РФ. По его мнению, регулятор ответственен по меньшей мере за половину экономического спада.

Экономист считает, что совокупность этих проблем может привести Россию к «социальному кризису». Он предположил, что такой сценарий может реализоваться в момент, когда его никто не будет ожидать.

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Клепач сравнил возможное развитие событий с революционными событиями 1917 года. По его словам, Февральская революция в свое время также стала неожиданностью для многих.

В то же время, экономист не прогнозирует полного экономического краха России. Он считает, что страна сможет избежать масштабного коллапса, однако ее отставание от других государств продолжит углубляться.

«Экономически мы не рухнем, но и наше отставание будет нарастать со всеми вытекающими последствиями», — подытожил Клепач.

Ранее сообщалось, что отчетность ведущих финучреждений РФ за первое полугодие 2026 года демонстрирует стремительное накопление дефолтных кредитов и падение рентабельности.

Мы ранее информировали, что крупнейшему российскому маркетплейс Wildberries может понадобиться 1,3 трлн рублей после украинских ударов, которые уничтожили по меньшей мере восемь логистических хабов компании.

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