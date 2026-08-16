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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ночью ударила по Украине баллистикой: что известно

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и в ряде областей.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Украину

Враг атаковал Украину / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали Украину баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Тревога объявлена в Киеве и ряде областей по два часа ночи.

Военные сообщили, что враг атаковал баллистикой центральные и восточные области Украины.

Мониторинговые каналы сообщают, что под атакой находились Кременчуг и Кривой Рог.

Городской глава Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию об атаке на город.

«Город под комбинированной атакой баллистическими ракетами и БПЛА. Возможны выходы», — говорится в сообщении.

Позже Вилкул добавил, что враг атаковал два промышленных предприятия.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиаудар по жилым районам Краматорска в результате обстрела один человек погиб, еще более десяти получили ранения.

Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.

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