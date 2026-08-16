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Росія вночі вдарила по Україні балістикою: що відомо
Повітряна тривога була оголошена в Києві та низці областей.
Російські загарбники в ніч проти 16 серпня атакували Україну балістичними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Тривога оголошена у Києві та низці областей по другій годині ночі.
Військові повідомили, що ворог атакував балістикою центральні та східні області України.
Моніторингові канали повідомляють, що під атакою були Кременчук та Кривий Ріг.
Міський голова Кривого Рога Олександр Вілкул підтвердив інформацію про атаку на місто.
«Місто під комбінованою атакою балістичними ракетами та БпЛА. Можливі ще виходи», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали авіаудару по житлових районах Краматорська унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще понад десять дістали поранення.
Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.