АЕС може залишитися без охолодження: Угорщина екстрено почала топити баржі у Дунаї

Обміління Дунаю / © Associated Press

Реклама

Аномальна спека та посуха призвели до падіння рівня води в Дунаї, що створило проблеми для роботи єдиної атомної електростанції Угорщини «Пакш».

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама

Рівень Дунаю поблизу АЕС «Пакш» почав підвищуватися після того, як угорська влада вирішила затопити дві баржі. Таким чином планують підтримати роботу атомної станції та не допустити дороговартісного повного відключення.

Реклама

Як зазначив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, рівень води біля насосної установки АЕС уже піднявся на один сантиметр.

Паралельно працівники споруджують підводний бар’єр, який має сповільнити течію Дунаю та підвищити рівень води, доступної для охолодження реакторів. Очікується, що протягом доби до місця робіт доставлять близько 5 тисяч метричних тонн каменю.

Водночас тривала спека призводить до пересихання водних шляхів по всій Європі та створює додаткове навантаження на електромережі. Тривала посуха суттєво вплинула і на течію Дунаю, через що виникли проблеми з охолодженням реакторів.

АЕС «Пакш» виробляє близько 40% електроенергії Угорщини. Наразі станція генерує 485 мегават, що становить приблизно чверть від її загальної потужності, яка сягає близько 2 тисяч мегават.

Реклама

За прогнозами, на початку наступного тижня рівень Дунаю може впасти настільки, що виникне необхідність зупинити одну з двох турбін, які нині працюють.

Якщо ж рівень води продовжить падати, це потенційно може призвести до повної зупинки АЕС.

Повне припинення роботи станції змусить Угорщину збільшити імпорт електроенергії у вечірні години. Крім того, країна зазнає додаткових витрат, перш ніж реактори зможуть знову запрацювати.

За оцінкою прем’єра Мадяра, місячне утримання АЕС в автономному режимі коштуватиме щонайменше 50 млрд форинтів, або близько 159 млн доларів. При цьому ця сума не враховує можливих збитків компаній через обмеження енергопостачання.

Реклама

Раніше повідомлялося, що рекордно низький рівень води в Дунаї створив нові проблеми для експорту українського зерна.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поставив під сумнів угоду, укладену його попередником Віктором Орбаном, про розширення потужностей між Угорщиною та ядерною компанією РФ «Росатом» в галузі ядерної енергетики.

Новини партнерів