Америка почала ділити світ навпіл: союзникам доведеться обрати між США та Китаєм

Прапори США та КНР / © Associated Press

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Сполучені Штати готуються звернутися до десятків країн із закликом визначитися, на чиєму боці вони перебуватимуть у технологічному протистоянні між Вашингтоном і Пекіном у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання посилається на проєкт листа, який підготував Державний департамент США. Документ адресований 35 країнам, що у липні підписали «Заяву про можливості ШІ» (AI Opportunity Statement).

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До переліку входять учасники необов’язкової рамкової ініціативи Pax Silica, а також інші держави, які висловили готовність співпрацювати з Вашингтоном у сфері штучного інтелекту.

Ініціатива Pax Silica покликана захищати ланцюжки постачання, необхідні для розвитку ШІ. Йдеться, зокрема, про напівпровідники, критично важливі мінерали, енергетику та безпосередньо ШІ-моделі.

Наразі відповідну декларацію підписали близько двох десятків країн. Серед них — Японія, Австралія та Південна Корея.

Як зазначає Reuters, тиснучи на партнерів і закликаючи їх визначитися зі стороною, США прагнуть обмежити доступ Китаю до ресурсів, необхідних для розвитку передових систем штучного інтелекту. Вашингтон побоюється, що такі технології можуть забезпечити Пекіну військові або економічні переваги.

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У липні глава Китаю Сі Цзіньпін створив конкуруючу «Всесвітню організацію співробітництва в галузі ШІ» (World Artificial Intelligence Cooperation Organization). Таким чином Пекін просуває власні технології та намагається кинути виклик впливу США у сфері, яка стрімко розвивається.

Наразі Казахстан є єдиною відомою країною, яка приєдналася до обох ініціатив. Саме це, за даними Reuters, викликало занепокоєння у Вашингтоні.

«Бути частиною всього — значить не бути частиною нічого. Підписання декларації Pax Silica — це не просто вступ до організації, а зобов’язання. Це неможливо поєднувати з членством у дублюючих ініціативах, вимоги яких суперечать нашим власним», — йдеться у листі.

Крім того, у зверненні країнам пропонується «усвідомлено зробити вибір» щодо подальшої співпраці у сфері штучного інтелекту.

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Водночас Reuters наразі не вдалося встановити, коли саме США планують надіслати цей лист. Також невідомо, чи зазнає його зміст змін до моменту відправлення.

Раніше повідомлялося, що НАТО змінює підходи до ведення майбутніх воєн, роблячи ставку на дрони, супутники, сенсори та штучний інтелект.

Ми раніше інформували, що стартап Skyfall AI зі США створив штучний інтелект для управління бізнесом. Тепер компанія купує реальну фірму за 1 мільйон доларів, щоб перевірити, чи зможе ШІ повністю замінити директора.

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