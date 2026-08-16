У Росії забили на сполох: кремлівський економіст попередив про кризу і визнав програш Україні

Кремль / © pexels.com

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Головний економіст ВЭБ.РФ Андрій Клепач під час сесії Никитського клубу заявив, що війна, санкції та західна блокада підвищують витрати російської економіки. Водночас українські удари по портах, інфраструктурних об’єктах, хімічних підприємствах та нафтопереробних заводах завдають РФ дедалі відчутнішої шкоди.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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Клепач визнав, що Росія програє технологічну та економічну конкуренцію не лише США і Китаю, а за окремими напрямками навіть Україні.

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Він зазначив, що українська економіка зазнала масштабних руйнувань і має серйозні демографічні проблеми. Водночас, за його словами, вона продовжує працювати завдяки значній фінансовій допомозі.

«Ми відстаємо. Ми програємо і технологічну, і економічну конкуренцію у світі. Причому, я вже сказав, ми її програємо не тільки Китаю і США, ми в чомусь її програємо Україні», — заявив Клепач.

Окремо економіст звернув увагу на те, що очікування краху української економіки не виправдалися.

«Ми в цій війні на виснаження не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там усе рухне. Не рухнуло і не рухне. У нас наростають витрати», — сказав економіст.

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За словами Клепача, після економічного підйому, який спостерігався в Росії протягом 2023–2024 років, у 2026 році економіка країни перейшла до падіння.

Він зазначив, що інвестиції різко скоротилися, а цивільні сектори промисловості опинилися в стані рецесії. Серед них економіст назвав авіапромисловість, виробництво будівельних матеріалів, легку та харчову промисловість.

Ще одним фактором Клепач назвав жорстку грошово-кредитну політику Центрального банку РФ. На його думку, регулятор відповідальний щонайменше за половину економічного спаду.

Економіст вважає, що сукупність цих проблем зрештою може привести Росію до «соціальної кризи». Він припустив, що такий сценарій може реалізуватися в момент, коли його особливо ніхто не очікуватиме.

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Клепач порівняв можливий розвиток подій із революційними подіями 1917 року. За його словами, Лютнева революція свого часу також стала несподіванкою для багатьох.

Водночас економіст не прогнозує повного економічного краху Росії. Він вважає, що країна зможе уникнути масштабного колапсу, однак її відставання від інших держав продовжить поглиблюватися.

«Економічно ми не рухнемо, але і наше відставання буде наростати з усіма наслідками, що випливають», — підсумував Клепач.

Раніше повідомлялося, що звітність провідних фінустанов РФ за перше півріччя 2026 року демонструє стрімке накопичення дефолтних кредитів та падіння рентабельності.

Ми раніше інформували, що найбільшому російському маркетплейсу Wildberries може знадобитися 1,3 трлн рублів після українських ударів, які знищили щонайменше вісім логістичних хабів компанії.

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