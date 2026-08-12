Закриття Новоросійського порту може вдарити по бюджету РФ: економіст назвав наслідок

Реклама

Після української атаки на Новоросійськ біля порту припинили роботу два найбільші зернові термінали Росії. Можливі перебої з роботою порту можуть стати серйозним ударом по російському бюджету, оскільки через Новоросійськ проходить значна частина російського зернового експорту.

Про це сказав голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Росія вже має проблеми з бюджетом

Новак зазначив, що економіка РФ і так перебуває під значним тиском через скорочення доходів від нафтогазового експорту.

Реклама

За його оцінкою, дефіцит федерального бюджету Росії за перше півріччя 2026 року міг сягнути близько 8 трлн рублів. Водночас на весь рік російська влада закладала дефіцит на рівні близько 3,5 трлн. рублів.

Таким чином, якщо проблеми з експортною інфраструктурою будуть тривати, фінансове навантаження на російський бюджет може посилитися.

Під ударом - експорт зерна

Новоросійськ є одним із ключових портів для російського експорту зерна через Чорне море. Росія залишається найбільшим експортером пшениці у світі, а значна частина її зерна відправляється саме через чорноморські порти.

Reuters повідомляє, що після нічної атаки українських безпілотників роботу припинили два великі зернові термінали Новоросійська. Це може створити перебої з експортними постачаннями та вплинути на міжнародний ринок зерна.

Реклама

На тлі новин про зупинення терміналів ф'ючерсі на пшеницю на світових ринках зросло приблизно на 3%, повідомляє Reuters.

За словами Новака, якщо обмеження роботи Новоросійська затягнуться, Росія ризикує втратити частину валютної виторгу від експорту зерна. Це відбуватиметься на тлі вже наявного скорочення доходів від енергетичного сектору.

Отже, проблеми з одним із ключових експортних портів можуть стати для російської економіки додатковим фактором тиску — передусім через скорочення експортних надходжень та зростання дефіциту бюджету.

Як ми писали, у російського Новоросійська в ніч проти 12 серпня кілька годин тривала атака. Місцеві повідомляли про вибухи, роботу ПВО, дим у центрі міста та сильний запах гару. Особливо гучно було в районі порту. Також з'явилися повідомлення про ймовірні влучання та пошкодження будинків. Офіційного підтвердження цих даних чи інформації про наслідки атаки наразі немає.

Реклама

Новини партнерів