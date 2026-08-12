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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
687
Час на прочитання
2 хв

"Накладне волосся, справжній живіт": Енн Гетевей відповіла хейтерам, які засумнівалися в її вагітності

Акторка опублікувала в мережі нове відео, в якому спробувала розвіяти всі сумніви щодо своєї вагітності.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Енн Хетевей

Енн Гетевей / © Associated Press

43-річна Енн Гетевей з гумором відповіла інтернет-користувачам, які почали сумніватися в тому, що її вагітність справжня. Приводом для обговорень став образ акторки на прем’єрі фільму «Кінець Оук-стріт» у США.

На червону доріжку вона вийшла у світло-блакитному топі з високим коміром і виразним архітектурним силуетом від Prabal Gurung, який був різко вкорочений спереду, щоб оголити живіт, а ззаду спускався до підлоги і мав довгий шлейф.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Деякі користувачі соцмереж вирішили, що вагітний живіт має «несправжній» вид, і припустили, що Гетевей нібито використовувала накладний.

Енн не стала вступати з хейтерами у тривалу дискусію, а вирішила відповісти з гумором. Акторка опублікувала відео, в якому показала підготовку до прем’єри. На кадрах її стилісти працюють над зачіскою та додають їй додаткового об’єму за допомогою шиньйону.

Енн Гетевей / © Інстаграм Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Інстаграм Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Інстаграм Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Інстаграм Енн Гетевей

«Накладне волосся, справжній живіт», — іронічно підписала відео Гетевей, тим самим давши зрозуміти, що її вагітність цілком реальна.

Приводом для таких чуток став саме незвичайний зовнішній вигляд живота акторки. Деякі коментатори в соцмережах стверджували, що він має вигляд як протез, проте інші користувачі закликали припинити обговорювати тіло вагітної жінки.

Нагадаємо, що Гетевей чекає на третю дитину від чоловіка Адама Шульмана. Пара одружилася у 2012 році й уже виховує двох синів — 10-річного Джонатана та 6-річного Джека. Про третю вагітність акторка оголосила в червні цього року.

При цьому вагітність не заважає зірці продовжувати активну кар’єру. Зараз Гетевей бере участь у промокампанії нового фільму, а її незвичайні образи для світських заходів регулярно стають предметом обговорення. Наприклад, раніше вона з’явилася на публіці в розкутому образі.

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