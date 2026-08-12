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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
868
Час на прочитання
2 хв

"Бий москаля!": відома українська співачка відреагувала на заяву РФ про її "екстремістські" пісні

Гуцульська пісня налякала російських чиновників.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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FIЇNKA

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Російський суд визнав пісню української співачки FIЇNKA «Бий москаля» екстремістським матеріалом, а сама артистка іронічно відреагувала на чергове рішення країни-агресорки.

Про заборону композиції стало відомо 11 серпня. Саме цього дня трек внесли до російського переліку «екстремістських матеріалів». Причиною стали тексти пісні та її різка антиімперська риторика. Російські чиновники навіть окремо навели фрагменти композиції. Йдеться про рядки, які звучать на початку та наприкінці треку. У центрі пісні — гуцульська ідентичність, історична пам’ять та неприйняття російської агресії.

На новину FIЇNKA відреагувала у Threads, опублікувавши скриншот відповідного рішення: «Та не може бути».

Допис FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Допис FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Втім, для самої артистки ця історія, схоже, стала радше приводом для сарказму, ніж несподіванкою. Російська сторона звернула увагу на найбільш гострі фрагменти «Бий», зокрема на слова про москалів та заклик не дозволяти російській культурі витісняти українську.

«А я з дитинства ненавижу москалів… І най Бог помагає!»— співає артистка в пісні.

У композиції FIЇNKA поєднала гуцульський діалект, народну стилістику та сучасне музичне звучання. Через різкі й провокативні образи співачка говорить про спротив російському впливу та захист української культури.

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

FIЇNKA — артистка з Івано-Франківщини, яка зробила гуцульську культуру важливою частиною свого музичного образу. У своїх піснях вона активно використовує місцевий діалект, народні мотиви та карпатську естетику. Її творчість поєднує сучасну попмузику з гуцульською традицією, завдяки чому артистка стала однією з помітних представниць української етно-попсцени.

Нагадаємо, нещодавно Полякова визвірилася через скандал із «хорошим росіянином» у Юрмалі, назвала Україну «концтабором» та відмовилася просити вибачення перед народом.

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