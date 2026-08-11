"Попросити вибачення у народу?": Полякова визвірилася через скандал із "хорошим росіянином" у Юрмалі

Оля Полякова та Сергій Григор'єв-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

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Українська співачка Оля Полякова відреагувала на хвилю критики через появу в розважальному відео з російським музикантом Сергієм Григор’євим-Апполоновим.

Артистка пояснила, чому погодилася на спільний контент і чому не вважає, що має просити вибачення в українців.

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Скандальний епізод стався під час фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі. Полякова разом із російським музикантом записала коротке відео, яке згодом опублікували в соцмережах організатори події. Та після реакції українських користувачів ролик зник із офіційних сторінок фестивалю.

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Тривалий час Оля не коментувала ситуацію. Зрештою в інтерв’ю Раміні Есхакзай співачка пояснила, що буцімто на момент знімань не знала подробиць публічної діяльності Григор’єва-Апполонова та не стежила за його кар’єрою.

Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

За словами Полякової, вона перебувала на фестивалі, який позиціонує себе як прихильний до України, тому нібито не очікувала, що серед учасників чи гостей заходу може бути людина з неоднозначним бекграундом. Крім того, артистка стверджує, що до знімань дізналася про чітку позицію музиканта щодо російського вторгнення.

«Звідки я могла знати, кому він давав інтерв’ю і з ким фотографувався? Я за ним не стежу. Я перебувала в Латвії на фестивалі, який підтримує Україну, і почувалася там безпечно. Якщо ця людина була на заході разом із Лаймою, я не могла подумати, що це хтось неприйнятний для фестивалю», — пояснила співачка.

Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

На її думку, вона не має вимагати від артистів перевіряти всю біографію кожної людини, з якою вони випадково перетнулися на публічному заході.

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«Я не можу вимагати від кожної людини довідку про те, кому вона давала інтерв’ю протягом останніх шести місяців, із ким дружить чи фотографується. Звідки я могла знати про його контакти з Яною Рудковською? Я не його фанатка і взагалі не мала уявлення, хто він. Ми просто пройшлися та зробили фото», — емоційно зазначила Полякова.

Водночас артистка заявила, що організатори фестивалю також не побачили проблеми у спільному контенті, адже саме вони спочатку опублікували відео. На її думку, це додатково переконувало її в тому, що ситуація не суперечить позиції заходу щодо України.

Оля Полякова / © скриншот з відео

Замість сприйняття претензій з боку українців і визнань, що ситуація могла виглядати неоднозначно, артистка фактично виставила винними самих критиків. Вона різко висловилася про вимоги публічних вибачень і навіть порівняла ситуацію з «партійним зібранням КПРС». Ба більше, Полякова заявила, що подібна критика нібито може перетворити українців на «заляканих мишей», які боятимуться будь-яких публічних дій.

«Ми що, у таборі для політичних в’язнів? Чому всі постійно вимагають від нас вибачень? Треба ходити й говорити: „Ой, я не подивилася, не дізналася, не перевірила“. А тобі відповідають: „Ти повинна була перевірити“. Але це приведе до того, що всі перетворяться на заляканих мишей, які сидять у своїх норах і бояться висунути навіть ніс», — заявила співачка.

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Оля Полякова / © скриншот з відео

І навіть коли Раміна Есхакзай спробувала пояснити співачці, що в такій ситуації доречно було б просто визнати помилку та публічно перепросити, Полякова категорично відмовилася це робити. Натомість вона ще раз підкреслила, що взагалі не бачить причин перед кимось виправдовуватися.

«Я не вважаю, що припустилася помилки. Чому ти мене змушуєш визнавати помилку, якої не було? Я нікому нічого не повинна пояснювати. Я нічого не зробила поганого. Може, ще попросити вибачення у народу, бо я походила з якимось чуваком? Та людина 23 роки має німецький паспорт», — наголосила Оля.

Зазначимо, музикант Сергій Григор’єв-Апполонов народився в Саратові й виступав у Росії після 2014 року. Під час повномасштбаної війни росіянин проживає між Німеччиною та Францією. Проте він доволі обачний у політичних заявах і лише абстрактно висловлювався про мир. До того ж продовжує товаришувати з іншими одіозними росіянами.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зізналася, що потерпала від насилля у колишніх стосунках. Через роки вона назвала ім'я чоловіка, який бив та переслідував її.

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