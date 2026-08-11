Українцям виплатять 5000 грн перед школою: хто отримає гроші

Першокласник / © Freepik

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Державна програма «Пакунок школяра» передбачає одноразову допомогу в 5000 грн на кожного першокласника. Її може оформити один із батьків або законний представник дитини, яка цьогоріч іде до першого класу.

Сума призначена не всім українцям, а саме на підготовку першокласника до школи. Після схвалення заяви гроші зараховують на Дія.Картку.

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Як отримати 5000 грн на першокласника

Заяву подають у застосунку «Дія» після зарахування дитини до першого класу української школи. Для цього потрібно:

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Оновити застосунок «Дія» та авторизуватися. Відкрити розділ «Допомога від держави». Обрати послугу «Пакунок школяра». Вибрати дитину, на яку оформлюється заява, і перейти до її подання. Відкрити Дія.Картку в одному з уповноважених банків та обрати її для виплати. Перевірити дані заяви й підписати її Дія.Підписом.

Дитина не відображається в «Дії»: що робити

Якщо даних дитини немає у послузі «Пакунок школяра», зверніться до школи. Попросіть перевірити інформацію про дитину та батьків у системі АІКОМ — Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту — і за потреби виправити її.

АІКОМ оновлюється поступово, тому невідображення даних у «Дії» саме по собі не є відмовою у виплаті. За інформацією «Дії», після перевірки та оновлення відомостей дані дитини мають підтягнутися до застосунку протягом кількох днів.

Такий сценарій уже виникав під час попередньої кампанії програми: ми пояснювали, що робити, якщо в "Дії" немає даних про дитину. Цього року батькам варто орієнтуватися на актуальні строки й умови кампанії 2026 року.

Коли надійдуть гроші та до якого числа можна подати заяву

За даними «Дії», після схвалення заяви кошти мають надійти на рахунок Дія.Картки протягом 14 днів. Заяву можна подати до 15 листопада 2026 року в застосунку «Дія» або через Пенсійний фонд.

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Нараховані гроші потрібно використати протягом 180 днів після виплати. Якщо родина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території, допомогу призначать після повернення до України.

Як подати заяву без застосунку «Дія»

Якщо у батьків або законного представника немає застосунку «Дія», заяву можна подати через Пенсійний фонд. Для цього слід звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ.

Допомогу може оформити лише один із батьків або законний представник на одну дитину. Перед поданням заяви перевірте, чи дитину зараховано до першого класу та чи актуальні дані, які школа передає до АІКОМ.

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