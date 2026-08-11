"Він віддав їм все": Трамп знайшов винного у виснаженні запасів зброї США

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що скорочення американських запасів озброєння пов'язане з масштабним постачанням зброї Україні за його попередника Джо Байдена.

Про це повідомляє Real Americas Voice.

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За словами Трампа, адміністрація Байдена передала Україні американське озброєння на близько 300 мільярдів доларів, через що Сполученим Штатам нібито довелося зіткнутися зі зменшенням власних запасів.

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«З боєприпасами у нас все гаразд. Ми змушені з цим мати справу, але в нас усе гаразд. Причина, через яку їх могло поменшати, а ми виробляємо їх як божевільні, полягає в тому, що він (Байден — ред.) передав Україні озброєння на 300 млрд доларів. Він віддав їм усе. Вони ніколи про це не згадують», – заявив Трамп.

Водночас американський президент наголосив, що постачання зброї Україні зі США триває. Проте тепер, за його словами, за американське озброєння платить Європа.

«У них є гроші і вони платять за найвищою ціною. Вони сплачують повну вартість», – сказав Трамп.

Раніше Трамп уже заявляв про зміну підходу Вашингтона до військової допомоги Україні. Зокрема, він наголошував, що європейські країни мають більше фінансувати закупівлі американського озброєння для ЗСУ.

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Нагадаємо, Трамп відмовився від попередньої обіцянки дозволити Україні виготовляти ракети для систем Patriot. У Вашингтоні побоюються, що секретні американські технології, зокрема надчутливий радар, можуть зрештою потрапити до Росії. Трамп раніше заявляв Володимиру Зеленському про готовність надати Україні відповідну ліцензію, проте згодом змінив позицію. За даними The Telegraph, США також обговорюють можливість розгортання виробництва Patriot в одній з європейських країн.

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