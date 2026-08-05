США витратили майже всі далекобійні ракети у війні з Іраном: чим це загрожує

ATACMS / © Associated Press

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Армія США під час війни з Іраном значною мірою вичерпала запаси високоточних далекобійних ракет ATACMS і PrSM.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на кілька обізнаних джерел.

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Йдеться насамперед про високоточні ракети класу «земля — земля» — Армійські тактичні ракетні системи (ATACMS) та високоточні ударні ракети PrSM.

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За словами двох співрозмовників агентства, під час бойових дій проти Ірану американські військові використали «практично всі» наявні запаси цих систем.

Раніше інформація про масштаби скорочення запасів ракет ATACMS і PrSM у США не оприлюднювалася.

Ці боєприпаси вважаються одним із ключових елементів американського арсеналу, адже дозволяють завдавати високоточних ударів по цілях на великій відстані. Вартість однієї такої ракети перевищує 1 млн доларів.

Ракети ATACMS також постачалися Україні, де відігравали важливу роль у завданні ударів по військових об’єктах у глибині російської території.

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Водночас PrSM є новішою розробкою, яка поступово має замінити ATACMS.

Як зазначає Reuters, через стрімке скорочення запасів далекобійних високоточних ракет президенту США Дональду Трампу, ймовірно, доведеться більше покладатися на ризиковані пілотовані бомбардувальні місії, якщо він ухвалить рішення про відновлення масштабних ударів по Ірану.

При цьому джерела агентства відмовилися уточнювати, скільки саме таких ракет зараз залишається на озброєнні американської армії.

За інформацією Reuters, Дональд Трамп розпочав військову кампанію проти Ірану спільно з Ізраїлем у лютому, розраховуючи, що бойові дії не триватимуть довго. Однак через затягування війни троє співрозмовників агентства висловили занепокоєння тим, що виснаження запасів далекобійних ракет може обмежити можливості США стримувати інших потенційних противників, зокрема Росію та Китай.

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Водночас четверте джерело повідомило, що хоча Центральне командування США майже повністю використало наземні ракети, які мало на початку війни, їхні запаси були частково поповнені за рахунок інших американських арсеналів у різних регіонах світу.

У Білому домі оприлюднили заяву від імені президента Дональда Трампа, в якій запевнили, що США не мають проблем із забезпеченням боєприпасами.

«Наші оборонні компанії, на даний момент, роблять більше боєприпасів, аніж вони робили раніше, в додачу до розширення їхніх виробництв і обладнання рекордними показниками», — заявив Трамп.

Водночас аналітики зазначають, що хоча виробництво окремих видів озброєння, зокрема артилерійських боєприпасів і деяких типів ракет, досягло рекордних показників, питання достатності запасів у разі тривалого масштабного конфлікту залишається актуальним.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану слід скористатися «останнім шансом» для укладення угоди зі Сполученими Штатами.

Ми раніше інформували, що президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може відновити військові удари по Ірану, якщо вважатиме це необхідним.

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