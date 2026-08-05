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Не те що б ви могли подумати: що насправді означає значок сніжинки на холодильнику
Більшість власників холодильників використовують значок сніжинки лише для регулювання холоду, не здогадуючись про його додаткові можливості.
Сучасні холодильники мають безліч позначок та символів, зрозуміти які з першого разу вдається не кожному, хоча ці знання значно спрощують щоденний побут. Одним із найпоширеніших, але водночас загадкових значків на панелі чи всередині приладу є зображення сніжинки.
У більшості випадків цей значок не потребує пояснень, але іноді трапляються різні його варіанти, пише видання SlashGear.
У найпростішому розумінні значок сніжинки на холодильнику вказує на функцію заморожування або максимальне охолодження. Повертаючи спеціальний регулятор у бік цього позначення, ви збільшуєте потужність роботи приладу та знижуєте температуру всередині.
У багатьох моделях передбачено кілька рівнів охолодження, які маркуються цифрами або кількома сніжинками поспіль. Відповідно, чим далі ви прокручуєте регулятор в бік цих символів, тим сильнішим буде процес охолодження.
Найнижча доступна температура зазвичай становить 34 градуси за Фаренгейтом або 1 градус за Цельсієм для відділення свіжих продуктів, тоді як морозильна камера досягає -5 градусів за Фаренгейтом (-21 градус за Цельсієм).
Що означають різні символи сніжинок на холодильнику
Часом виробники холодильників позначають сніжинкою додаткові опції, пов’язані з охолодженням. Це може бути функція інтенсивного або експрес-заморожування, яка миттєво збиває температуру в морозильній камері для збереження свіжості їжі чи швидкої обробки продуктів, що швидко псуються.
У деяких марках таке маркування відповідає за розширені можливості — до прикладу, в техніці виробника Samsung активація цього режиму також прискорює виготовлення льоду.
Окрім того, трапляються й інші варіації цього значка. Наприклад, сніжинка поруч із фруктом вказує на зону свіжості з підвищеною вологістю та нижчою температурою, створену для тривалого зберігання овочів і плодів. А зображення коробки зі сніжинкою зазвичай позначає спеціальний відсік, призначений для швидкого та якісного заморожування окремих інгредієнтів.
Загалом різновидів цього маркування чимало, і воно завжди стосується процесів охолодження. Щоб точно розібратися в усіх тонкощах своєї моделі, варто переглянути інструкцію від виробника. Це не лише допоможе з’ясувати, для чого потрібен той чи інший режим, а й допоможе правильно експлуатувати прилад, продовживши термін його служби.
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