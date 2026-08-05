Не те що б ви могли подумати: що насправді означає значок сніжинки на холодильнику

Холодильник / фото ілюстративне

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Сучасні холодильники мають безліч позначок та символів, зрозуміти які з першого разу вдається не кожному, хоча ці знання значно спрощують щоденний побут. Одним із найпоширеніших, але водночас загадкових значків на панелі чи всередині приладу є зображення сніжинки.

У більшості випадків цей значок не потребує пояснень, але іноді трапляються різні його варіанти, пише видання SlashGear.

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У найпростішому розумінні значок сніжинки на холодильнику вказує на функцію заморожування або максимальне охолодження. Повертаючи спеціальний регулятор у бік цього позначення, ви збільшуєте потужність роботи приладу та знижуєте температуру всередині.

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У багатьох моделях передбачено кілька рівнів охолодження, які маркуються цифрами або кількома сніжинками поспіль. Відповідно, чим далі ви прокручуєте регулятор в бік цих символів, тим сильнішим буде процес охолодження.

Найнижча доступна температура зазвичай становить 34 градуси за Фаренгейтом або 1 градус за Цельсієм для відділення свіжих продуктів, тоді як морозильна камера досягає -5 градусів за Фаренгейтом (-21 градус за Цельсієм).

Що означають різні символи сніжинок на холодильнику

Часом виробники холодильників позначають сніжинкою додаткові опції, пов’язані з охолодженням. Це може бути функція інтенсивного або експрес-заморожування, яка миттєво збиває температуру в морозильній камері для збереження свіжості їжі чи швидкої обробки продуктів, що швидко псуються.

У деяких марках таке маркування відповідає за розширені можливості — до прикладу, в техніці виробника Samsung активація цього режиму також прискорює виготовлення льоду.

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Окрім того, трапляються й інші варіації цього значка. Наприклад, сніжинка поруч із фруктом вказує на зону свіжості з підвищеною вологістю та нижчою температурою, створену для тривалого зберігання овочів і плодів. А зображення коробки зі сніжинкою зазвичай позначає спеціальний відсік, призначений для швидкого та якісного заморожування окремих інгредієнтів.

Загалом різновидів цього маркування чимало, і воно завжди стосується процесів охолодження. Щоб точно розібратися в усіх тонкощах своєї моделі, варто переглянути інструкцію від виробника. Це не лише допоможе з’ясувати, для чого потрібен той чи інший режим, а й допоможе правильно експлуатувати прилад, продовживши термін його служби.

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