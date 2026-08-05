Як приготувати спаржу вдома: рецепти та поради

Спаржа / © Unsplash

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Спаржа або аспарагус — один із найпопулярніших, найкорисніших та найсмачніших овочів. Вона багата на вітаміни A, C, E, K та клітковину, а готується буквально за лічені хвилини.

Яка на смак спаржа?

Смак свіжої зеленої спаржі душевний, витончений та легкий. Найбільше смак спаржі нагадує суміш молодого зеленого горошку, брокколі та ніжних кабачків із легким горіховим присмаком.

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Також правильно приготована спаржа має бути al dente — злегка м’якою зовні, але приємно хрумкою всередині. Якщо овоч гірчить або став занадто волокнистим, це означає, що вам попалися старі стебла або ви їх пересушили.

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Що роблять зі спаржі?

Спаржа — універсальний інгредієнт у європейській та середземноморській кухні. З неї готують безліч самостійних страв та гарнірів:

Вишукані сніданки: подають смажену спаржу з яйцями пашот, яєчнею-бовтаницею або загортають у бекон/прошутто.

Салати: додають бланшовані стебла до салатів із черрі, моцарелою, фетою, горіхами та бальзамічним соусом.

Перші страви: варять ніжні крем-супи з додаванням вершків.

Гарніри: смажать або запікають із часником, вершковим маслом і пармезаном до стейків з м’яса або червоної риби.

Випічка: використовують як начинку для відкритих пирогів (кіш), піци або запіканок.

Скільки варити спаржу перед смаженням?

Важливо знати, що молоду та тонку зелену спаржу не потрібно варити. Вона добре просмажується на сковороді за 3–5 хвилин.

Якщо ж у вас товсті стебла або ви хочете гарантувати 100% рівномірну готовність:

Опустіть спаржу у киплячу підсолену воду всього на 1–2 хвилини (максимум 3 хвилини для дуже товстих стебел). Одразу після окропу перекладіть спаржу в миску з льдом або дуже холодною водою на 1 хвилину. Це зупинить процес варіння та збереже її насичений смарагдовий колір і хрускіт. Просушіть стебла паперовим рушником — тепер вона готова до швидкого смаження.

Як правильно готувати спаржу на сковороді: покроковий рецепт

Найсмачніший спосіб — смаження на суміші оливкової олії та вершкового масла з часником.

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Інгредієнти:

Пучок зеленої спаржі — 300–400 г;

Вершкове масло — 20 г;

Оливкова олія — 1 ст. л.;

Часник — 1-2 зубчики (подрібнити);

Сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком;

Сік лимона та тертий пармезан — для подачі.

Спаржа / © Pexels

Спосіб приготування:

Помийте спаржу. Зріжте або відламайте тверді дерев’янисті нижні кінці (приблизно 2–3 см). Спаржа сама легко ламається у потрібному місці, якщо її злегка зігнути біля основи. Якщо шкірка знизу товста, зчистіть її овочечисткою. На середньому вогні розігрійте сковороду, додайте оливкову олію та вершкове масло. Викладіть стебла спаржі в один шар. Смажте, періодично помішуючи або струшуючи сковороду, протягом 4–6 хвилин (для тонкої) або 6–8 хвилин (для товстої). За 1-2 хвилини до готовності додайте подрібнений часник, сіль та перець. Смажте до появи виразного часникового аромату, стежачи, щоб часник не підгорів. Зніміть з вогню, викладіть на тарілку, збризніть свіжим лимонним соком та присипте натертим пармезаном.

Також можна просто запекти спаржу разом із оливковою олією. Пекти потрібно 8-10 хвилин.

Якщо вас цікавить дієтична страва — то приготуйте спаржу на пару. Готувати її варто 3-5 хвилин.

Спаржа — це неймовірно корисна страва, яка покращує травлення та позитивно впливає на організм людини, а тому обов’язково її скуштуйте.

Також можна приготувати спаржу з пармезановим соусом.

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