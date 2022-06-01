Смачна спаржа за три хвилини: Євген Клопотенко поділився простим рецептом

Сезон смачної та корисної спаржі триває зазвичай до кінця червня. Ще цілий місяць є в запасі, щоби навчитися готувати спаржу апетитно. Шефкухар Євген Клопотенко ділиться одним із своїх рецептів.
У своєму блогу шефкухар поділився одним простим рецептом та зазначив, що спаржа зараз конкурує за ціною з імпортними помідорами, а запити від людей на рецепти до нього надходять.
"Чистіть спаржу як на відео, варіть 1 хвилину в підсоленій воді, 1-2 хвилини смажіть у достатній кількості вершкового масла. Поливайте соком лимона і посипаєте цедрою. Посипаєте витриманим сиром, коли є", — пише Клопотенко.
Раніше, Євген Клопотенко давав поради, чим можна замінити сіль. А також ділився простим рецептом молодої капусти, яку можна дуже смачно запекти.
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