Смачна спаржа за три хвилини: Євген Клопотенко поділився простим рецептом

Смачна спаржа за три хвилини: Євген Клопотенко поділився простим рецептом

Сезон смачної та корисної спаржі триває зазвичай до кінця червня. Ще цілий місяць є в запасі, щоби навчитися готувати спаржу апетитно. Шефкухар Євген Клопотенко ділиться одним із своїх рецептів.

У своєму блогу шефкухар поділився одним простим рецептом та зазначив, що спаржа зараз конкурує за ціною з імпортними помідорами, а запити від людей на рецепти до нього надходять.

"Чистіть спаржу як на відео, варіть 1 хвилину в підсоленій воді, 1-2 хвилини смажіть у достатній кількості вершкового масла. Поливайте соком лимона і посипаєте цедрою. Посипаєте витриманим сиром, коли є", — пише Клопотенко.

Раніше, Євген Клопотенко давав поради, чим можна замінити сіль. А також ділився простим рецептом молодої капусти, яку можна дуже смачно запекти.

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