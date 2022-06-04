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В Росії знову гаряче: у Тюмені горить адміністративна будівля (відео)

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В Росії знову гаряче: у Тюмені горить адміністративна будівля (відео)

У Тюмені палає будівля автобази обласної думи.

В адміністративній будівлі в центрі Тюмені сталася пожежа, спалахнула покрівля.  

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС. 

"Пожежа сталася на території автобази облдуми. З боксів евакуйовано близько 30 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Пожежа охопила площу 1500 кв. м. Інформація про загиблих і постраждалих поки не надходила.

Нагадаємо, 3 травня у Москві спалахнула масштабна пожежа у бізнес-центрі.

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