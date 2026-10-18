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У Львові пролунав вибух — перші подробиці (оновлено)
У Львові прогримів вибух.
У Львові, зранку 18 жовтня, пролунав вибух.
Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».
Наразі детальнішої інформації про причини вибуху та можливі наслідки немає.
Раніше мер міста Андрій Садовий повідомляв, що в напрямку Львова рухався ворожий дрон та закликав людей перебувати в укриттях.
Станом на 11:06 на Львівщині було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах України та місцва влада повідомляють про загрозу ворожих БпЛА.
Об 11:13 місцеві Telegram-канали повідомляли про повтроні вибухи у Львові.
Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури на Тернопільщині. Унаслідок обстрілу частина мешканців Кременецького району залишилася без електропостачання.
Окрім того, у ніч проти 18 жовтня російські війська атакували Вінницьку область, пошкодивши об’єкти енергетиної інфраструктури. Через ворожу атаку це в регіоні застосували аварійні відключення світла, а критичні об’єкти перевели на резервні джерела живлення.
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