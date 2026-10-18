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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1791
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1 хв

У Львові пролунав вибух — перші подробиці (оновлено)

У Львові прогримів вибух.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Дим від вибуху / фото ілюстративне

Дим від вибуху / фото ілюстративне / © Крымский ветер

Доповнено додатковими матеріалами

У Львові, зранку 18 жовтня, пролунав вибух.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Наразі детальнішої інформації про причини вибуху та можливі наслідки немає.

Раніше мер міста Андрій Садовий повідомляв, що в напрямку Львова рухався ворожий дрон та закликав людей перебувати в укриттях.

Станом на 11:06 на Львівщині було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах України та місцва влада повідомляють про загрозу ворожих БпЛА.

Об 11:13 місцеві Telegram-канали повідомляли про повтроні вибухи у Львові.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури на Тернопільщині. Унаслідок обстрілу частина мешканців Кременецького району залишилася без електропостачання.

Окрім того, у ніч проти 18 жовтня російські війська атакували Вінницьку область, пошкодивши об’єкти енергетиної інфраструктури. Через ворожу атаку це в регіоні застосували аварійні відключення світла, а критичні об’єкти перевели на резервні джерела живлення.

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