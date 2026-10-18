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- Украина
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Во Львове прогремел взрыв — первые подробности
Во Львове прогремел взрыв.
Во Львове утром 18 октября раздался взрыв.
Об этом сообщают корреспонденты «Суспильного».
На данный момент более подробной информации о причинах взрыва и возможных последствиях нет.
Ранее мэр города Андрей Садовый сообщил, что в направлении Львова двигался вражеский дрон, и призвал людей укрыться в убежищах.
По состоянию на 11:06 во Львовской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Украины и местные власти сообщают об угрозе враждебных БПЛА.
Напомним, утром 18 октября российские войска атаковалиобъект критической инфраструктуры в Тернопольской области. В результате обстрела часть жителей Кременецкого района осталась без электроснабжения.
Кроме того, в ночь на 18 октября российские войска атаковали Винницкую область, повредив объекты энергетической инфраструктуры. Из-за вражеской атаки в регионе были введены аварийные отключения электроэнергии, а критически важные объекты перевели на резервные источники питания.
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