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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Во Львове прогремел взрыв — первые подробности

Во Львове прогремел взрыв.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Дым от взрыва / иллюстративное фото

Дым от взрыва / иллюстративное фото / © Крымский ветер

Дополнено новыми материалами

Во Львове утром 18 октября раздался взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты «Суспильного».

На данный момент более подробной информации о причинах взрыва и возможных последствиях нет.

Ранее мэр города Андрей Садовый сообщил, что в направлении Львова двигался вражеский дрон, и призвал людей укрыться в убежищах.

По состоянию на 11:06 во Львовской области была объявлена ​​воздушная тревога. В Воздушных силах Украины и местные власти сообщают об угрозе враждебных БПЛА.

Напомним, утром 18 октября российские войска атаковалиобъект критической инфраструктуры в Тернопольской области. В результате обстрела часть жителей Кременецкого района осталась без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 18 октября российские войска атаковали Винницкую область, повредив объекты энергетической инфраструктуры. Из-за вражеской атаки в регионе были введены аварийные отключения электроэнергии, а критически важные объекты перевели на резервные источники питания.

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