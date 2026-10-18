Умерла народная артистка Украины Ольга Осиик

Ольга Осиик

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Народная артистка Украины Ольга Осиик умерла.

Печальную новость сообщили 17 октября на странице Facebook Волынского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко, где работала актриса. Ольга Осиик умерла в возрасте 79 лет. Причину смерти пока не раскрывают.

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«С глубокой грустью коллектив Волынского драмтеатра извещает о непоправимой потере — на 80-м году жизни остановилось сердце корифея нашей сцены, величайшей актрисы, народной артистки Украины Ольги Терентьевны Осиик», — говорится в сообщении.

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К слову, Ольга Осиик была родом из Волыни. Артистка получила образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Во время учебы она работала в черновицком театре имени Ольги Кобылянской. В 1973 году Ольга Осиик присоединилась к театральной труппе Волынского драмтеатра, которому посвятила практически всю свою жизнь. Она играла в таких спектаклях, как «Солдатская вдова», «Без вины виноватые», «Плаха», «Оргия», «Ой, не ходи Грицю, да и на вечерницы», «Восемь любящих женщин», «Деревья умирают стоя», «Кризис» и многие другие.

«Высокое мастерство, психологическое изящество, исключительная культура языка и вокала, преданность сцене и искренняя поддержка молодежи — так она навсегда останется в нашей памяти. Выражаем искренние соболезнования семье, близким, коллегам и всем почитателям ее таланта. Светлая память о выдающейся актрисе будет жить в истории украинского театра и наших сердцах», — говорится в сообщении театра.

Напомним, 13 октября умер звезда «Ветеранов космических войск» Александр Венедчук. В Киеве попрощались с Веней.

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