ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Дроны попали в дата-центр "ВКонтакте" под Петербургом: в соцсети начались масштабные сбои

После ночного удара платформа начала работу со сбоями, а пользователи сообщают о проблемах с доступом к сервисам.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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«ВКонтакте»

«ВКонтакте» / © pixabay.com

Ночью 18 октября беспилотники Сил обороны Украины попали по одному из ключевых дата-центров ВКонтакте в Ленинградской области России. После удара пользователи соцсети сообщают о масштабных перебоях в работе платформы.

Об этом сообщила компания Fire Point.

Атака БпЛА на Ленинградскую область: что известно

«Беспилотники FP-1 попали по объекту в населенном пункте Новосергеевка Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Речь идет о дате-центре ВКонтакте, который используется для хранения и обработки данных пользователей», — сообщила компания Fire Point.

Атака произошла ночью, когда в регионе фиксировали масштабную кампанию беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял о якобы 57 сбитых БпЛА.

Дата-центр «ВКонтакте» в Новосергеевке: что известно об объекте

«Это один из ключевых дата-центров „ВКонтакте“ в России. Комплекс обеспечивает хранение и обработку данных, включая фотографии, видео и другой контент пользователей», — сообщили в Fire Point.

По обнародованным ранее данным, в комплексе насчитывалось более 20 тысяч серверов и 640 серверных стоек. Такая инфраструктура критически важна для стабильной работы соцсети и связанных сервисов.

Напомним, ТСН.ua писал, что ночью дроны атаковали Ленинградскую область и Санкт-Петербург. В городе горел нефтетопливный порт, был поврежден вантовый мост, а в работе ВКонтакте зафиксировали масштабные сбои.

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