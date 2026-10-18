ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дрони влучили в дата-центр "ВКонтакте" під Петербургом: у соцмережі почалися масштабні збої

Після нічного удару платформа почала працювати зі збоями, а користувачі повідомляють про проблеми з доступом до сервісів.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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«ВКонтакте»

«ВКонтакте» / © pixabay.com

Уночі 18 жовтня безпілотники Сил оборони України влучили по одному з ключових дата-центрів «ВКонтакте» у Ленінградській області Росії. Після удару користувачі соцмережі повідомляють про масштабні перебої в роботі платформи.

Про це повідомила компанія Fire Point.

Атака БпЛА на Ленінградську область: що відомо

«Безпілотники FP-1 влучили по об’єкту в населеному пункті Новосергіївка Ленінградської області, неподалік Санкт-Петербурга. Йдеться про дата-центр „ВКонтакте“, який використовується для зберігання та обробки даних користувачів», — повідомила компанія Fire Point.

Атака відбулася вночі, коли в регіоні фіксували масштабну кампанію безпілотників. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв про нібито 57 збитих БпЛА.

Дата-центр «ВКонтакте» у Новосергіївці: що відомо про об’єкт

«Це один із ключових дата-центрів „ВКонтакте“ в Росії. Комплекс забезпечує зберігання та обробку даних, зокрема фотографій, відео та іншого контенту користувачів», — повідомили у Fire Point.

За оприлюдненими раніше даними, у комплексі налічувалося понад 20 тисяч серверів і 640 серверних стійок. Така інфраструктура є критично важливою для стабільної роботи соцмережі та пов’язаних сервісів.

Нагадаємо, ТСН.ua писав, що вночі дрони атакували Ленінградську область і Санкт-Петербург. У місті горів нафтопаливний порт, було пошкоджено вантовий міст, а в роботі «ВКонтакте» зафіксували масштабні збої.

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