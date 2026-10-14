Удар України по датацентру в Росії: які популярні сервіси припинили працювати

«Сбербанк» / © УНІАН

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У Росії користувачі масово скаржаться на збої в роботі популярних інтернет-сервісів після нічного удару по датацентру «Сбербанку» в Балакові Саратовської області.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на російський сервіс моніторингу збоїв DETECTOR404.

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За даними моніторингу, проблеми виникли одразу на низці платформ, зокрема Mail.Ru, «Облако Mail.ru», «ВКонтакте», VK WorkSpace, «Сбербанк», Ozon, GigaChat, «Яндекс Пей» і PUBG: BATTLEGROUNDS.

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Також користувачі повідомляли про перебої в роботі «Точка Банку», amoCRM, «Самокату», «Контуру», «СкайНет» у Санкт-Петербурзі та інших сервісів.

Водночас на момент публікації частина платформ уже відновила роботу, зокрема статус «працює» отримали «Точка Банк», «ВКонтакте», VK WorkSpace, amoCRM і «Самокат».

Атаки на датацентри — що відомо

Нагадаємо, днями датацентр «Парковий» у Києві повністю зупинив роботу через удари РФ. Внаслідок серії ворожих ударів майданчик датацентру зазнав критичних пошкоджень.

Раніше йшлося про те, що таке датацентр і як він працює.

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Зазначимо, що Росія дедалі частіше атакує датацентри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.

23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження датацентрів і знеструмлення обладнання.

Нардеп Федієнко своєю чергою пояснив, чи можливо в Україні «вибити» Інтернет.

Тим часом трафік «Яндекса» обвалився після ударів по датацентрах у РФ. Також саме після ударів України по датацентрах цієї російської технологічної компанії користувачі соцмережі X (колишній Twitter) звернули увагу на різке зниження кількості вподобань під дописами її власника Ілона Маска.

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