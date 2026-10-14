ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
2 хв

Удар України по датацентру в Росії: які популярні сервіси припинили працювати

У росіян виникли проблеми з інтернет-сервісами після атаки на датацентр «Сбербанку».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Удар України по датацентру в Росії: які популярні сервіси припинили працювати

«Сбербанк» / © УНІАН

У Росії користувачі масово скаржаться на збої в роботі популярних інтернет-сервісів після нічного удару по датацентру «Сбербанку» в Балакові Саратовської області.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на російський сервіс моніторингу збоїв DETECTOR404.

За даними моніторингу, проблеми виникли одразу на низці платформ, зокрема Mail.Ru, «Облако Mail.ru», «ВКонтакте», VK WorkSpace, «Сбербанк», Ozon, GigaChat, «Яндекс Пей» і PUBG: BATTLEGROUNDS.

Також користувачі повідомляли про перебої в роботі «Точка Банку», amoCRM, «Самокату», «Контуру», «СкайНет» у Санкт-Петербурзі та інших сервісів.

Водночас на момент публікації частина платформ уже відновила роботу, зокрема статус «працює» отримали «Точка Банк», «ВКонтакте», VK WorkSpace, amoCRM і «Самокат».

Атаки на датацентри — що відомо

Нагадаємо, днями датацентр «Парковий» у Києві повністю зупинив роботу через удари РФ. Внаслідок серії ворожих ударів майданчик датацентру зазнав критичних пошкоджень.

Раніше йшлося про те, що таке датацентр і як він працює.

Зазначимо, що Росія дедалі частіше атакує датацентри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.

23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження датацентрів і знеструмлення обладнання.

Нардеп Федієнко своєю чергою пояснив, чи можливо в Україні «вибити» Інтернет.

Тим часом трафік «Яндекса» обвалився після ударів по датацентрах у РФ. Також саме після ударів України по датацентрах цієї російської технологічної компанії користувачі соцмережі X (колишній Twitter) звернули увагу на різке зниження кількості вподобань під дописами її власника Ілона Маска.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie