Що посадити на кладовищі: рослина, яка витримує морози до -10 °C

Декоративна капуста на кладовищі

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З настанням осені вибір рослин для оформлення могил стає меншим. Багато сезонних квітів уже завершують цвітіння, а нічні заморозки можуть швидко зіпсувати їхній вигляд. Тому дедалі більшої уваги заслуговують холодостійкі декоративні культури.

Як пише польське видання Interia Kobieta, цікавою альтернативою хризантемам є декоративна капуста. У Польщі її використовують для оздоблення могил до Дня всіх святих 1 листопада. В Україні ця рослина також підходить для осінніх композицій на кладовищах, а ще для клумб, балконів і вазонів біля будинку.

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Чому декоративна капуста підходить для осіннього озеленення

Декоративна капуста належить до виду Brassica oleracea, до якого входять і звичайні городні капустяні культури. Однак її цінують насамперед за незвичайне листя, яке утворює щільні розетки, схожі на великі троянди.

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Залежно від сорту листки можуть бути гладкими, хвилястими, гофрованими або ажурними. Зовнішня частина розетки зазвичай зелена, а серединка набуває білого, кремового, рожевого, пурпурового чи фіолетового забарвлення.

Особливість рослини полягає в тому, що найвиразніших кольорів вона часто набуває саме восени.

Коли температура повітря знижується, забарвлення листя стає насиченішим. Тому особливо ефектний вигляд декоративна капуста має в жовтні та листопаді.

Ще одна перевага — відсутність потреби у складному догляді. Після висадження рослині зазвичай достатньо помірного поливання і добре дренованого ґрунту.

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Які морози витримує декоративна капуста

Ця культура значно краще переносить осіннє похолодання, ніж багато теплолюбних квітів.

За сприятливих умов декоративна капуста може витримувати короткочасні морози приблизно до -10 °C, а стійкість окремих сортів буває вищою.

Однак це не означає, що будь-яка рослина гарантовано залишиться неушкодженою за такої температури. Морозостійкість залежить від сорту, стану кореневої системи, тривалості похолодання та умов вирощування.

Особливо вразливими можуть бути рослини в невеликих горщиках. У них ґрунт промерзає швидше, ніж у відкритій землі.

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Небезпечним є також поєднання морозів із надмірною вологістю. Якщо вода застоюється біля коріння, підвищується ризик його пошкодження і загнивання.

Тому для осіннього оформлення важливо не лише обрати холодостійку рослину, а й правильно її висадити.

Які різновиди декоративної капусти можна знайти в Україні

В українських садових магазинах продають різні сорти та гібриди декоративної капусти. Серед найвідоміших — Нагоя F1, Осака та Пеакок F1.

Нагоя F1 вирізняється густими розетками з гофрованими краями листків. Залежно від різновиду серединка може бути білою, рожевою або пурпуровою.

Осака має округлі розетки з відносно гладкими листками. Зовні така капуста нагадує велику декоративну квітку.

Пеакок F1 привертає увагу глибоко розсіченим, ажурним листям. Його часто обирають для осінніх клумб і контейнерних композицій.

Також у продажу можна зустріти Камоме F1, а для створення яскравих композицій підійдуть звичайні суміші декоративної капусти різних забарвлень.

Для осіннього оформлення могил найзручніше купувати вже підрослі рослини в горщиках, оскільки висівання насіння у жовтні не дасть декоративних розеток до настання холодів.

Як правильно посадити декоративну капусту на могилі

Для висадження найкраще обрати місце, яке добре освітлюється сонцем. У затінку декоративна капуста також може рости, але її кольори часто стають менш виразними.

Ґрунт має бути пухким, поживним і водопроникним. Якщо земля важка і після дощів у ній довго застоюється вода, варто подбати про дренаж.

Рослину потрібно обережно вийняти з горщика разом із земляною грудкою та перенести в підготовлену лунку.

Водночас не варто заглиблювати центральну частину розетки, оскільки надмірна волога біля основи листків може спричинити загнивання.

Якщо декоративну капусту залишають у вазоні, він обов’язково повинен мати отвори для відведення зайвої води.

Для невеликого надгробного контейнера можна обрати одну компактну рослину. В ширших вазонах матимуть гарний вигляд дві-три розетки різного кольору.

Як доглядати за декоративною капустою у жовтні та листопаді

У прохолодну пору року ця рослина не потребує частого поливання. Зволожувати ґрунт треба лише тоді, коли його верхній шар починає підсихати. Під час тривалих дощів додаткове зволоження зазвичай не потрібне.

Також варто періодично оглядати нижні листки. Якщо вони пожовкли, пошкодилися або почали загнивати, їх краще обережно видалити.

Підживлювати вже сформовані розетки наприкінці осені зазвичай немає потреби. Особливо небажано вносити багато азоту, оскільки це може стимулювати ріст зеленого листя замість збереження насиченого забарвлення.

Якщо рослина стоїть у переносному вазоні, а синоптики прогнозують тривалі сильні морози, її можна тимчасово переставити до захищеного прохолодного місця.

З якими рослинами поєднувати декоративну капусту

Декоративна капуста має гарний вигляд як самостійний акцент, проте її можна використовувати і в змішаних композиціях.

Одним із вдалих поєднань є декоративна капуста та верес. Обидві рослини доречні в осінньому оформленні й мають різноманітні відтінки.

Наприклад, біла капуста гармонійно поєднуватиметься з рожевим вересом, а фіолетова — зі світлими рослинами або хвойними гілочками.

Для стриманішого оформлення можна використати кілька розеток однакового кольору. Важливо не перевантажувати композицію великою кількістю рослин, особливо якщо вони висаджені в невеликому контейнері.

На що звернути увагу під час купівлі

Щоб декоративна капуста якомога довше зберігала гарний вигляд, варто обирати здорові та добре сформовані екземпляри.

Листя має бути пружним, без мокрих плям, ознак загнивання або значних пошкоджень. Особливу увагу варто приділити нижній частині розетки. Якщо там уже є темні м’які ділянки, рослина може швидко втратити декоративність. Також бажано перевірити вологість ґрунту в горщику. Він не має бути ані пересохлим, ані постійно заболоченим.

Для висадження наприкінці жовтня найкраще підходять рослини, які вже перебували на відкритому повітрі та поступово пристосувалися до прохолоди.

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