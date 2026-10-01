«Суцільне болото»: у Черкасах родини загиблих захисників бʼють на сполох через військовий цвинтар

У Черкасах після дощів розмиває військове кладовище / © Черкаська міська рада

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У Черкасах рідні полеглих українських захисників вимагають докорінно переглянути концепцію місцевого Військового меморіального цвинтаря. Аби привернути увагу до проблеми, 30 вересня вони зібралися прямо на території кладовища. Зокрема, родини загиблих захисників незадоволені встановленими правилами і станом меморіалу, який розмиває після дощів.

Про це повідомляє «Суспільне».

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У Черкасах родини полеглих захисників вимагають змінити місцевий військовий цвинтар

На місці подій також були присутні міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та архітектор Сергій Дебрін. За словами дружини одного з загиблих воїнів Євгенії Нелопко, рідних обурюють жорсткі правила та самовільні дії на території сектору. Зокрема, людей приголомшили випадки, коли з могил без узгодження викидали принесені лампадки та штучні квіти.

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«Ми вважаємо, що це незаконно викидати те, що приносять родини на могили. Коли йшли дощі, то було суцільне болото. Але це було два дні. Немає водовідведення належного. Нам це все болить. Кожна родина пережила горе, а після поховання мають відвойовувати це місце», — зазначає жінка.

Головний архітектор Національного військового меморіального кладовища на Київщині Сергій Дебрін зазначив, що ситуацію цілком можливо виправити, хоч це й потребуватиме часу. Варто зазначити, що й на самому Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом родини загиблих воїнів скаржилися на таку ж проблему.

«Зараз все можна виправити. У Києві були схожі проблеми. Тут є теж таке. Але підправити цей об’єкт до стану київського можна. Цей процес нешвидкий. У робочому режимі ми готові запропонувати рішення», — каже Дебрін.

Водночас директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міськради Роман Соболь запевнив, що раніше до посадовців не надходило жодних скарг.

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Міський голова Черкас заявив, що бере справу під свій контроль. Він пообіцяв родинам полеглих захисників розпочати роботи якнайшвидше.

«Виправимо у найкоротший термін. Залучимо архітектора. Думаю, за тиждень-два виправимо. Будуть всі допомагати. Наради і робота мають починатися тут, у полях. Зараз вирівняємо, завеземо пісок, замінимо пам’ятники», — додав міський голова.

Капелан Черкаської єпархії Назарій Засанський звернув увагу на духовно-традиційний аспект встановлення надгробків — він погоджується з родинами, що не можна встановлювати пам’ятники відразу, а лише за рік.

Родини провели спільний молебень разом з капеланом. Після цього усі вирушили до міськради для подальших обговорень проблеми. Там вони продемонстрували відео, зафільмовані на цвинтарі одразу після злив.

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Після цього міський голова знову доручив провести службове розслідування.

Конфлікт довкола меморіалу триває вже не перший тиждень. Ще 14 вересня біля Черкаської міськради відбулася акція протесту родин полеглих бійців. Тоді ініціативна група зайшла до будівлі мерії, провела перемовини з посадовцями та офіційно зареєструвала звернення із чітким переліком зауважень та вимог.

Злива пошкодила Національне військове кладовище

Нагадаємо, у липні негода на Київщині спричинила масштабні руйнування на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК). Злива розмила насипні дороги, пошкодила асфальт, а безпосередньо в зоні поховань утворилися глибокі провали ґрунту.

За даними Київського еколого-культурного центру, причиною стали критичні прорахунки у проєктуванні водовідведення, а потоки води та селеві маси потекли в напрямку селища Віта-Поштова. Водночас адміністрація НВМК заявила, що відбулося лише природне ущільнення та просідання ґрунту на нещодавніх могилах, а не їхнє розмивання.

Будівництво НВМК, де перші поховання відбулися в серпні 2025 року, від початку супроводжувалося скандалами через застереження екологів щодо високого рівня ґрунтових вод та інформацію про зв’язки підрядників із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.

Крім того, тривав земельний конфлікт: Верховний Суд скасував розпорядження КОВА щодо передачі землі під меморіал, що викликало обурення серед військових. Проте адміністрація установи запевнила, що це рішення не припиняє поховання і наявні могили героїв ніхто не чіпатиме.

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