У Черкасах водій прокатав військового ТЦК на капоті: чим усе завершилося (відео)

«Покатав» на капоті та зняв це на відео: в Черкасах водій скоїв наїзд на представника ТЦК, який намагався заблокувати його автомобіль.

У Черкасах водій проігнорував вимоги працівників ТЦК, які хотіли, щоб він вийшов з машини. Чоловік «покатав» на капоті одного з військових, який намагався заблокувати його авто.

Відповідне відео з’явилося у Мережі.

Його зняв з салону авто сам водій. На кадрах видно чоловіка у формі на капоті авто. Далі він зупиняється, а до автівки під’їжджають поліцейські. Інші деталі конфлікту невідомі.

Реакція ТЦК

У Черкаському ОТЦК підтвердили, що на кадрах — їхній працівник, і назвали інцидент «протиправними діями стосовно військовослужбовця, який виконував службові обов’язки в межах заходів оповіщення громадян».

«Водій транспортного засобу здійснив свідомий наїзд на посадову особу ТЦК та СП, після чого не зупинився і продовжив рух із військовослужбовцем на капоті», — йдеться в повідомленні ТЦК.

Військового ТЦК доправлено до медичного закладу для обстеження. Зауважимо, що на кадрах не зафіксоване падіння працівника ТЦК чи будь-які інші травмування.

На місце події одразу прибули представники Нацполіції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цього інциденту.

Нагадаємо, що схожий інцидет був на Волині. Також раніше у Дніпрі на капоті Tesla провезли військового ТЦК.

