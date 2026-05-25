Гламур
859
Ірина Федишин показала свого 15-річного сина-красеня й зворушила його вітаннями

Співачка у новому амплуа похизувалася, як швидко подорослішав її первісток.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ірина Федишин

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин публічно звернулася до свого старшого сина Юрія.

Цього року 25 травня артистка святкує важливу дату — рівно 15 років тому вона вперше стала мамою. Саме цього дня день народження святкує її первісток Юрій, який народився у шлюбі з продюсером Віталієм Човником.

У своєму Instagram виконавиця у новому амплуа з чубчиком опублікувала ніжне фото з іменинником та присвятила йому теплі слова. На світлині Юрій постав у футболці та джинсах, а також привернув увагу тим, що вже став помітно вищим за свою зіркову маму.

«Мій любий синочку, вітаю тебе з Днем народження. Сьогодні тобі вже 15. Як швидко летить час… Здається, ще зовсім недавно ти був маленьким хлопчиком, а сьогодні ти вже дорослий, розумний, добрий і відповідальний юнак. Ти — моя радість, гордість і натхнення. На тебе завжди можна покластися. У тебе добре серце, ти щирий та старанний», — звернулася співачка.

Ірина Федишин з сином / © instagram.com/irynafedyshyn

Також Ірина побажала синові міцного здоров’я, щасливої долі, вірних друзів та здійснення мрій. Артистка наголосила, що вони з батьком завжди підтримуватимуть його та залишатимуться поруч.

До слова, разом із чоловіком Віталієм Човником співачка виховує двох синів. Молодшому Олегу в липні виповниться 11 років. Раніше Федишин також зізнавалася, що вона з чоловіком не виключає появу третьої дитини у майбутньому.

