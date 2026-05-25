Макс Барських натякнув, що відбувається в його особистому житті та чи перебуває зараз у стосунках

Український співак Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, в якому слухачі вловили натяк на подробиці особистого життя артиста.

Новий сингл отримав назву «Людина для мене» — і звучить як меланхолійна попмантра для тих, хто все ще вірить у справжні почуття після болісних розривів.

Макс Барських ділиться, що ідея композиції з’явилась досить раптово. За словами виконавця, трек народився, коли «закінчується палке кохання», але при цьому є сподівання, «що десь є людина для мене». Цілком ймовірно, що в цих словах закладений певний символізм і таким чином співак натякнув, що ж відбувається в його особистому житті.

«Ця пісня народилася дуже неочікувано. Як сніг посеред літа. У мить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся й точно знаю, що десь є людина для мене. Людина — для кожного з нас», — ділиться артист.

Відеороботу на новий сингл традиційно зрежисував Алан Бадоєв.

Зазначимо, нова композиція увійшла до українськомовного альбому Макса Барських. Раніше артист представив такі треки, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній, які теж присутні у платівці. Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе — із наскрізною емоційною лінією, що об’єднує майбутній альбом.

