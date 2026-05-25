Чому в Норвегії майже неможливо знайти друзів: відверта сповідь українки після чотирьох років еміграції

Полярне сяйво у Норвегії / © pixabay.com

Реклама

Переїзд до однієї з найбагатших країн Європи не гарантує фінансової стабільності та легкого життя, а реальність еміграції часто виявляється занадто суворою та самотньою.

Своїм відвертим досвідом життя в Норвегії поділилася українка на власній сторінці в Instagram, розвінчавши популярні міфи про захмарні європейські статки та швидку адаптацію.

Дівчина проживає в країні вже понад чотири роки і, попри те, що від самого початку працює за своєю спеціальністю, досі не має жодних заощаджень. За її словами, уся заробітна плата повністю йде на базове виживання: оренду житла, комунальні рахунки, страхування автомобіля і собаки, продукти харчування та оплату доріг.

Реклама

«Зарплата в 50 тисяч крон (близько 5 тисяч доларів) чистими — це взагалі не тільки моя мрія, але й багатьох місцевих мешканців», — зізнається українка.

Мовний бар’єр та хронічна самотність

Ще однією серйозною проблемою стала соціальна ізоляція. Дівчина розповідає, що за весь час так і не змогла знайти друзів чи навіть приятелів — ні серед норвежців, ні серед співвітчизників. Вона пояснює це надзвичайною закритістю місцевого населення та великою різницею в менталітеті. Норвежці зазвичай будують своє близьке коло спілкування ще зі шкільних років, і потрапити туди іноземцю практично нереально.

Також емігрантка відкрито визнає, що її знання мови за чотири роки залишилося на базовому рівні А2. Оскільки на роботі від неї вимагали лише англійську, вивчати складну норвезьку після емоційно виснажливих робочих буднів виявилося надважким завданням.

Думки про повернення додому

Через те, що життя в Норвегії стало повною протилежністю українському побуту, дівчина гостро відчуває тугу за рідним домом і звичним середовищем. Зараз вона всерйоз розглядає варіант повернення до України одразу після завершення війни, або, можливо, навіть не чекаючи на її фінал.

Реклама

«Бо я сумую за звичним, рідним та таким своїм, якого так тут мало. Життя тут буквально протилежність нашій в Україні», — резюмувала дівчина.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість подовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, проте оновлена Директива може стати вибірковою.

Новини партнерів