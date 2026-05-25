Супермодель Гайді Клум поділилася фото з 82-річною мамою та улюбленим собакою

Зірка показала в Мережі, як провела вихідні.

Хайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — багато працює і часто змінює місце свого перебування, проте все одно встигає приділяти час своїм близьким. У своєму Instagram вона показала, як провела час зі своєю мамою — 82-річною Ерною Клум.

На фото вони позували в якомусь кафе. Ерна була вбрана в бежевий жакет і замшеву кепку, а Гайді — білий топ із червоним принтом і джинси. На руках супермодель тримала свого улюбленого собаку, з яким практично не розлучається — піврічне цуценя Фріца. Його вона взяла у притулку і тепер бере із собою на ділові зустрічі та зйомки.

Гайді Клум із мамою Ерною / © Instagram Гайді Клум

Також Клум поділилася знімком, на якому вони з мамою зазнімковані в банних халатах і з масками на обличчях. «Спа-день з мамою», — написала зірка під фото.

Зазначимо, про Ерну Клум відомо небагато, адже вона не веде публічного способу життя. Вона виросла в Німеччині, працювала перукарем. З Гайді в неї близькі й теплі стосунки, адже від самого її дитинства й юності вона підтримувала доньку та завжди супроводжувала на кастингах на початку її кар’єри. В інтерв’ю супермодель розповідала, що мама навчала її доглядати за собою, дбати про тіло й стиль. Ерна навчила Гайді бути незалежною та впевненою в собі.

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум у сміливій шоколадній сукні сходила на вечірку.

