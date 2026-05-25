Принц Вільям зробив важливу заяву про свою сім’ю і дружину принцесу Кейт: що сказав майбутній монарх

Принц Вільям взяв участь у великому радіоінтерв’ю, в якийсь момент виявив надмірну відвертість, почавши розповідати про свої стосунки з принцесою Кейт.

Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

22 травня принц Уельський дав інтерв'ю Аманді Голден та Джеймі Тікстону на радіо Heart FM, яке транслювалося у прямому ефірі з островів Сіллі. Майбутній король зробив безліч коментарів про свою дружину — принцесу Уельську, якій на початку 2024 року діагностувала рак, і яка проходила лікування до вересня того ж року. У січні 2025 року вона оголосила про ремісію.

Принц Вільям сказав, що він "дуже пишається" поверненням Кейт до королівських обов'язків після того, як їй поставили діагноз рак, додавши:

"Вона приголомшлива мама, приголомшлива дружина, і наша сім'я буквально не змогла б впоратися без неї, вона неймовірна", - цитує його слова журнал Hello!.

Коментуючи нещодавню поїздку Кейт до Італії минулого тижня, Вільям додав, що коли справа доходить до її роботи в королівській родині — особливо в галузі розвитку дітей раннього віку, що послужило основою для її поїздки до Італії, — Кейт проводить «багато досліджень» і є «справжнім професіоналом», а також витрачає «Бог знає скільки часу на вивчення всіх документів», - сказав Вільям.

«Більшість вечорів я борюся у спальні з усіма документами, які вона приготувала до прочитання», — додав він. "Тому я радий, що в неї все пройшло добре, і так, думаю, вона повернулася в піднесеному настрої", - сказав принц.

Про поїздку принцеси Уельської до італійського міста Реджо-Емілія ми розповідали раніше.

